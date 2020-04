Meryl Streep solta voz em novo vídeo viral da quarentena

Durante a pandemia de coronavírus, muitos famosos estão participando de vídeos em conjunto com outras estrelas. Cada um grava uma parte em sua casa e depois junta-se tudo em um único registro.



Um que viralizou bastante na internet foi de quando alguns artistas de Hollywood se uniram para cantar Imagine, do John Lennon.



Agora, foi a vez de Meryl Streep soltar a voz ao lado das atrizes Christine Baranski e Audra McDonald. De roupão em suas casas e tomando vinho, elas brindam e cantam The Ladies Who Lunch, de Stephen Sondheim, letrista da Broadway.



Elas elevaram o nível do desafio e brilharam ao som desse clássico, deixando tudo muito elegante e talentoso. Chiquérrimas!







Vejam o vídeo:











A produção do novo filme de Ryan Murphy, The Prom, protagonizado por Nicole Kidman e Meryl Streep, foi encerrada por causa do coronavírus. A adaptação do musical teve que fazer uma pausa na produção da Paramount, segundo o site Deadline.



A comédia musical começou a ser produzida em dezembro, mas as filmagens tiveram que ser adiadas ‘por cautela’, disse uma fonte.



“Ninguém tem o coronavírus, estamos sendo apenas prudentes com tudo que anda acontecendo ao redor do mundo”, explicou outra fonte.