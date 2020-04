Michael Jackson estava interessado em Halle Berry

O produtor e cantor Kenneth ‘Babyface’ Edmonds fez uma revelação inusitada sobre Michael Jackson: o cantor tinha interesse em Halle Berry.

Babyface, que trabalhou com o falecido rei do pop, comentou que Jackson ‘estava interessado em sair’ com a atriz na época em que ela foi a bond girl no filme de James Bond, Die Another Day, com Pierce Brosnan.

O cantor fez a revelação durante um direct do Instagram com seu companheiro de profissão Teddy Riley.

Edmonds relatou: “É uma história certa. Uma vez Michael me ligou e disse: ‘Ei Babyface, sabe quem é Halle Berry? A conhece?’, e eu respondi que claro que sabia quem era e ele acrescentou, ‘Pode me fazer um favor? Ligue para ela, quero propor que ela tenha um encontro comigo'”, e o produtor recorreu ao representante da atriz para fazer o convite.

“Depois nos sentamos e esperamos a resposta. Não posso dizer exatamente qual foi a reação de Halle”, comentou o músico, acrescentando que a atriz nunca respondeu o pedido de Michael e o encontro nunca aconteceu.



Michael Jackson previu uma pandemia como o coronavírus?



Premonição?



O falecido Rei do Pop Michael Jackson já tinha imaginado uma pandemia mundial similar ao coronavírus, revela um dos colaboradores que trabalhou com ele por dez anos, Matt Fiddes, seu fiel guarda-costas. Essa era uma das razões que fazia o cantor usar constantemente uma máscara..

Fiddes comparou a pandemia do coronavírus como o presságio que teve Jackson em seu momento.

Em entrevista ao jornal The Sun, o homem comentou:

“Michael sabia que haveria um desastre natural. Ele era consciente e sempre soube que poderíamos morrer a qualquer momento. Que um germe poderia passar pelo mundo inteiro. Então ele se protegia, porque as vezes passava por quatro países em um dia e viajava em aviões com muitas pessoas o tempo todo”, justifica.

“Ele dizia: ‘Matt, não posso ficar doente, não posso decepcionar meus fãs. Tenho shows em breve. Estou nesta Terra por um motivo. Não devo danificar minha voz, devo ficar saudável, não sei com quem vou encontrar hoje, não sei o que poderiam transmitir para mim'”, rememora.

Fiddes acredita que sabe muito bem o que o cantor lhe diria se estivesse vivo hoje em dia: “Sei exatamente o que ele me diria agora: ‘Eu avisei'”.