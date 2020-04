Mick Jagger fala dos Beatles e manda ‘indireta’ a Paul McCartney

The Rolling Stones ou The Beatles? Essa discussão já é antiga no mundo do rock e Mick Jagger, vocalista da banda que tem como símbolo uma boca com a língua para fora, a trouxe à tona novamente.



Em entrevista ao Beats 1, programa da rádio on-line da Apple, Mick Jagger ficou sabendo pelo radialista, Zane Lowe, que Paul McCartney, conhecido por ter sido integrante do Fab Four, fez uma declaração durante o programa The Howard Stern Show, dizendo que “há muitas diferenças, e eu amo os Stones, mas estou com você [o apresentador Howard Stern]. Os Beatles eram melhores.”



Caindo no riso, Jagger respondeu: “Obviamente não há competição”, e explicou a diferença entre os grupos que despontaram mundialmente nos anos 1960.



“Rolling Stones é uma grande banda há muitas décadas e em outras áreas, quando os Beatles nem mesmo fizeram uma turnê de arenas, [ou shows no] Madison Square Garden com um sistema de som decente. Eles se separaram antes que esse negócio começasse, o negócio das turnês pra valer.”



Mas para o inglês, continuar com a banda até hoje é o grande ponto crucial dessa rivalidade.



“Nós começamos a fazer shows em estádios nos anos 1970 e ainda estamos fazendo agora. Essa é a verdadeira grande diferença entre essas duas bandas. Uma é incrivelmente sortuda em ainda tocar em estádios, e a outra não existe mais.”



No último sábado (18), Paul McCartney e os Rolling Stones participaram do festival One World: Together at Home,queteve Lady Gaga como curadora. Além disso, o grupo de Mick Jagger ainda revelou a inédita Living in a Ghost Town.



