Miguel Falabella: ‘Estou pelas tampas com lives’

Durante entrevista no Papo de Segunda, programa do GNT, Miguel Falabella comentou sobre as diversas lives que estão sendo feitas, pelos artistas, no período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



“Quando vejo que alguém está fazendo uma live me dá vontade de sair gritando. Estou ‘pelas tampas’ com lives”, chegou a afirmar o renomado artista.



“Estou em isolamento, mas estou trabalhando, tenho o que fazer, não estou à toa. Claro que não estou generalizando, mas se for assim vou passar o dia todo em lives”, complementou Falabella.



Na ocasião, ele também afirmou não acreditar que sua vida pessoal seja tão interessante, para a realização de uma transmissão ao vivo.



“Não acho que eu seja uma pessoa interessante para as pessoas. O meu trabalho sim pode ser interessante, mas eu não”, declarou o renomado artista.



Em tempos de quarentena, por causa do coronavírus, uma live muito especial aconteceu na última sexta-feira (24). Trata-se de Lives do Jô – Trilogia do Samba, onde o ator e produtor Jô Santana teve como convidados a cantora Alcione e o ator e diretor Miguel Falabella.



Jô Santana, idealizador da trilogia do samba, Musical Cartola – O Mundo é Um Moinho (2016), Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro (2018) e Marrom – O Musical, que tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano, conversou com a cantora homenageada comentando em primeira mão alguns detalhes da sua nova produção, que tem texto e direção de Falabella e que trará uma homenagem tripla a querida Marrom: por seus 50 anos de carreira e também com um documentário e exposição no Itaú Cultural.



Na pauta, temas que levam a um mergulho na cultura, como teatro, história do samba, curiosidades, o que rola nos bastidores, entre outros assuntos.



Semanalmente, Jô Santana, que é diretor artístico da Fato Produções Artísticas, bate um papo virtual com personalidades que fazem parte de seus recentes trabalhos musicais.



