Milan mira contratação de brasileiro que pertence ao Barcelona, crava jornal

​Entre saídas e chegadas, um clube que tende a movimentar bastante a próxima janela de verão é o Barcelona. Flertando com uma reformulação de grandes proporções em seu elenco, o gigante catalão não esconde seu desejo de negociar ​Coutinho, pretendido por diversos times do futebol inglês. Contudo, há um outro brasileiro do Barça que também vem aquecendo as especulações de mercado.

De acordo com o jornal catalão ‘Mundo Deportivo’, o lateral-direito Emerson, de 21 anos, está na mira do Milan para a temporada 2020/21. Comprado pelo clube da Catalunha em janeiro de 2019 por €12 milhões junto ao Atlético-MG, o jovem jogador foi imediatamente emprestado ao Real Betis, clube pelo qual vem tendo sequência e emplacando grandes exibições. Já são cinco assistências somadas em ​LaLiga, desempenho impactante para um ‘novato’ na Europa.

Além do Milan, outro clube importante que monitora de perto o camisa 22 é o Tottenham. Quem quiser contar com Emerson para a próxima temporada, no entanto, precisará entrar em acordo com dois clubes, já que o atleta tem vínculo de empréstimo com o Betis até meados de 2021. O Barça, por sua vez, não deve facilitar nas possíveis investidas, por considerar que o brasileiro tem potencial para herdar a lateral-direita do time em um futuro próximo.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.