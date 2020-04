Mileide Mihaile sensualiza de lingerie vermelha

Sempre muito presente nas redes sociais, Mileide Mihaile deixou seus 3,7 milhões de seguidores em polvorosa ao postar, na quarta-feira (29), uma foto de lingerie vermelha.



Na imagem, a ex-mulher de Wesley Safadão deixa suas curvas perfeitas em evidência, e usa ainda uma jaqueta jeans. Para completar, uma risadinha estratégica.



“Eu estou toda me achando com as minhas escolhas”, legendou a bonitona.



Mileide Mihaile posa com o namorado e o filho



Em meio às muitas curtidas, houve uma avalanche de elogios.



“Uma mulher de lingerie vermelha não quer guerra com ninguém”, escreveu uma seguidora.



“Eita que a bicha arrasa!”, elogiou outro internauta.



Mileide Mihaile e Antonia Fontenelle se jogam na avenida após desfile no Rio







Namorando e feliz



Recentemente a mãe de Yhudy, de 09 a os, fruto do relacionamento com Safadão, assumiu o namoro com o empresário Neto Santos, de 22 anos. Mileide usou suas redes sociais para postar um registro ao lado do namorado e, na mesma imagem, também estava Yhudy e João Berlezi, amigo da ex-dançarina.



“Bendita entre eles do jeitinho que eu amo”, legendou, incluindo as hastags “amizade”, “leveza”, “alegria” e “meus amorecos”.



Mileide Mihaile posa sensual de lingerie vermelha



O romance entre eles teria começado no réveillon, quando os dois estiveram em Jericoacoara, no Ceará, e permaneceram nos primeiros dias do ano. Eles já haviam sido vistos juntos em Fortaleza, abraçadinhos durante um show de Wallas Arrais, ex-namorado de Mileide.Em fevereiro, a bonitona comentou sobre sua vida amorosa.



“Estou bem, feliz, tranquila. Como costumo dizer, organizada. Minha vida amorosa está caminhando muito bem e me sinto feliz com minhas escolhas”, disse.



Mileide Mihaile perde na justiça contra Rainha Matos