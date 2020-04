Miley Cyrus fica de fora de celebração do dia da maconha

Wiz Khalifa convidou Miley Cyrus para se juntar a ele e seus seguidores entusiastas da maconha para uma live que aconteceu no dia 20 de abril, onde todos estariam consumindo a erva.

Mas a cantora surpreendeu Wiz ao comentar que não fuma mais.

Em 2013, Miley era conhecida por seu estilo de vida de festa que às vezes parecia fora de controle. Ela foi sincera sobre seu gosto por maconha e até se apresentou no palco usando roupas cobertas com folhas de maconha. Miley gravou a música ’23’ com Mike WiLL Made-It, Juicy J e Wiz Khalifa e parece que naquela época, a reputação de Miley por amar a erva era conhecida em todo o mundo.

Quando Miley desejou a todos um feliz dia 20/04, dia da maconha, mas anunciou que não iria fumar, Wiz Khalifa quis saber o porquê. Miley não aceitou a pergunta em seu Instagram nem deu uma explicação.

“Eu não vou fumar, mas o resto da minha família com certeza vai ficar feliz ‘Feliz 4/20!”, disse.

Miley Cyrus parou de fumar maconha em 2017. Ela discutiu seus motivos para desistir da erva em conversa com Jimmy Fallon em seu programa de televisão, e disse que estava tendo muitos sonhos em que caía morta por fumar maconha demais. Ela ficou completamente sóbria e sem drogas por cerca de um ano antes de começar a fumar novamente. Só que desta vez, Miley não fuma tanto quanto costumava.

Posteriormente Miley explicou que começou a fumar maconha novamente e foi sua mãe que a influenciou a fazê-lo.



Quarentena



Além de cortar o cabelo do namorado Cody Simpson durante a quarentena, Miley Cyrus também aproveitou seu tempo de ócio para maquiar o cantor australiano.

Miley compartilhou o divertido momento pelos Stories do Instagram, e os fãs adoraram o resultado da make.

Cody parecia tranquilo durante a seção. No mesmo dia, mais cedo, Cyrus já havia cortado o cabelo do namorado.

Os dois, que começaram a namorar no ano passado, estão cumprindo isolamento social juntos na casa da cantora em Malibu, na Califórnia, e só saem de casa rapidamente, e bem protegidos, para comprar alimentos.