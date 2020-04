MinasCap Resultado Ed. 205 – 26/04/2020

Veja o MinasCap Resultado Ed. 205, realizado dia 26/04/2020, Domingo, sendo transmitido pelas TV’s: Alterosa; Band-Minas; Record.

– a Empresa responsável por esse Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única é a Capemisa- Capitalização).

Agora, iniciaremos fazendo o trabalho de divulgação dos resultados do MinasCap que são realizados nas manhãs de Domingo.

O Site oficial desse Sorteio é : www.minascap.com

O Título de Capitalização, para os sorteios, pode ser adquirido através desse Site Oficial! Fique em casa. Salve vidas. Ajude a combater o coronavírus!!!



(fonte site oficial)

Teremos no MinasCap Resultado Ed. 205:

• SORTEIOS Modalidade Globo da Sorte.

• SORTEIOS Modalidade Giro da Sorte:

MinasCap Resultado Ed. 205 – Modalidade Globo da Sorte. Sorteio das Dezenas

1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

081913595204

075427021020

574941172350

291226550522

400653284551

253421421539

14374448

DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

020405060708

101213141517

192021222325

262728293437

394041424445

484950515253

54555759

2º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

285831433056

382015533502

211749595442

482934396009

454055361444

570422101619

DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

020409101415

161719202122

282930313435

363839404243

444548495354

555657585960

3º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 30.000,00!!!

DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas) 321827111934

564528301310

140158491605

532055364142

355012064315

335104406002

26

DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

010204050610

111213141516

181920262728

303233343536

404142434549

505153555658

60

4º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 150.000,00!!!

DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

325603490758

015453243105

301855212922

470846131214

095943511935

575215251120

60

DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

010305070809

111213141518

192021222425

293031323543

464749515253

545556575859

60

Nós postamos os resultados iniciais do MinasCap Resultado Ed. 205 , durante e logo após os sorteios!

Nessa edição do MinasCap Resultado Ed. 205, você concorre a 02 Prêmios Principais de R$ 10.000,00; 01 Prêmio de R$ 30.000,00 e 01 Prêmio de R$ 150.000,00!!.

Existem no Bilhete, 02 Quadros para cada Sorteio (02 chances para ganhar). serão sorteios distintos para cada Prêmio.

Para ganhar, a pessoa deverá acertar as 20 (vinte) dezenas em um dos dois Quadros de seu bilhete, no respectivo Sorteio. Para isso, será realizado cada sorteio onde serão extraídas tantas bolas ( universo 01/60) quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 20 (vinte) dezenas em um dos dois Quadros de Números de seu Bilhete no respectivo sorteio.

Se ocorrer mais de uma Pessoa, o Prêmio é dividido

MinasCap Resultado Ed. 205 – Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o 1º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

06 Bilhetes que acertaram as 20 dezenas e dividiram o Prêmio de R$ 10.000,00!! Nome NºCertificado Bairro/Cidade Francisco Carlos 404.751 Santa Luzia Josiane Alves 270.202 Contagem Carlos Eduardo 358.089 Nova Lima Willian Oliveira 281.236 Sabará Fernanda Oliveira 291.170 Divinópolis Thaylon Geovane 328.792 Contagem

MinasCap Resultado Ed. 205 – Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o 2º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

01 Bilhete que acertou as 20 dezenas e ganhou o Prêmio de R$ 10.000,00!! Nome NºCertificado Bairro/Cidade Anaximenes Herman 398.283 Jd.Montanhês/BH

MinasCap Resultado Ed. 205 – Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o 3º Prêmio Principal – R$ 30.000,00.

01 Bilhete que acertou as 20 dezenas e ganhou o Prêmio de R$ 30.000,00!! Nome NºCertificado Bairro/Cidade Neuza Aparecida 393.286 —-

MinasCap Resultado Ed. 205 – Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o 4º Prêmio Principal – R$ 150.000,00.

01 Bilhete que acertou as 20 dezenas e ganhou o Prêmio de R$ 150.000,00!! Nome NºCertificado Bairro/Cidade Arnaldo Matosinho 334.500 Mario Campos

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, MinasCap Resultado Ed. 205, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial do MinasCap, minascap.com e/ou no Facebook.

MinasCap Resultado Ed. 205 – • SORTEIOS Modalidade Giro da Sorte:

20 Prêmios de R$ 2.500,00, Sorteios ( pelo Número da Sorte).

Relação dos 20 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: minascap.com

Nome NºCertificado Bairro/Cidade Romulo Dalfior 396.647 Cacoal Norbeto Marques 350.469 — Maria das Dores 384.119 — Katia Cristiane 300.190 — Danielle Carolina 370.013 Ribeirão das Neves Marcos Antonio 397.622 Contagem Cristina de Cassia 323.079 BH Sergio dos Santos 312.970 — Marlon Jackson 265.202 — Leila Joana 274.365 Matozinhos Cristina de Vasconcelos 318.000 Ibirité Sheila Alves 362.107 — Pedro Henrique 419.572 — Davidon Silva 394.705 Igarapé Shirlene Miranda 270.642 BH Daniela Santana 334.961 Betim Amanda Lopes 393.806 BH Marcos Costa 410.149 Contagem Anderson Ricardo 337.088 Nova Viçosa Sundara Kanda 271.958 BH

