Ministério da Justiça e Segurança Pública oferece oportunidade de estágio

Foi retificado o Edital nº 03/2020 para prorrogação do prazo de inscrições do processo seletivo de cadastro de reserva de estagiários no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os valores das bolsas de estágio seguem o estabelecido pela Instrução Normativa nº 2013, de 2019, conforme publicado pelo Ministério da Economia.

Poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados e com frequência regular em curso de educação superior, ensino médio, educação profissional e equivalentes da educação de jovens e adultos (EJA), da rede pública ou particular de ensino, vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, à Secretaria de Estado da Educação do Goiás ou ao Ministério da Educação (MEC), conforme o caso.

A duração do estágio não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência (PCD), casos em que a duração poderá ser prorrogada até o final do curso.

Para a efetiva participação do processo seletivo, os candidatos devem estar, na data da contratação, regularmente matriculados, considerando a informação disposta na Declaração de Matrícula emitida pela Instituição de Ensino.

Carga horária e remuneração:

Nível médio

Carga horária 20hrs: R$ 486,05

Carga horária 30hrs: R$ 694,36

Nível superior – graduação:

Carga horária 20hrs: R$ 787,98

Carga horária 30hrs: R$ 1.125,69

Inscrições:

As inscrições serão realizadas no período de 13 de abril a 04 de maio de 2020 até às 23h59min (horário de Brasília), através do link, por meio de peticionamento eletrônico, conforme as orientações para inscrição.

O resultado provisório será divulgado no endereço eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 21 de maio de 2020. O período para interposição de recursos do resultado provisório será de 21 de maio a 06 de junho de 2020.