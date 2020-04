Ministério da Justiça: Edital aberto para nível médio e superior em estágio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) abriu as inscrições do edital de processo seletivo para preenchimento de vagas em cadastro reserva na área de estágio para ensino médio e universitário.

O estágio vai acontecer nas instalações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e da Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal (COREG-AN).

Será respeitada a reserva de 10% das contratações para estagiar em uma das unidades do MJSP para os candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência (PCD).

Segundo o edital, os candidatos que quiserem concorrer as vagas de nível médio devem estar regularmente matriculados no 1º ou 2º ano do Ensino Médio ou 1º semestre da Educação de Jovens e Adultos da rede pública ou particular de ensino, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou Goiás.

Já os candidatos que optarem por concorrer as vagas de educação profissional devem estar regularmente matriculado em curso técnico de nível médio ou em curso tecnólogo de nível superior, desde que não seja no último semestre, em instituição de ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) ou Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou Goiás.

De acordo com o edital publicado, o estágio acontecerá nas seguintes localidades:

MJSP – Palácio da Justiça: Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício Sede; MJSP – Anexo I – Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Anexo I;

MJSP – Anexo II – Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Anexo II; MJSP – Arquivo Central – Setor de Indústrias Gráficas – Quadra 2, lote 450/460;

MJSP – Shopping ID – SCN Quadra 6, Bloco A, Edifício Venâncio 3.000 – Shopping ID. Asa Norte. Brasília/DF;

DEPEN – Edifício Victória – Setor Comercial Norte Q 3 Edifício Victória – Asa Norte, DF;

COREG – AN – SIG Quadra 6 – Lote 800, SIG, Brasília – DF.

Requisitos de inscrição

O edital informa que para se inscrever nas vagas de nível superior, na modalidade graduação, o estudante vai ter que estar regulamente matriculado, mas desde que não seja no último semestre, em instituição de ensino superior vinculada ao MEC dos cursos de Administração, Administração de empresas, Administração em políticas públicas, Gestão empresarial, Gestão pública, Secretariado executivo, Análise de dados, Estatística, Matemática, Biblioteconomia, Antropologia, Artes cênicas, Ciências sociais, Cinema e audiovisual, Comunicação social, Direito, História, Jornalismo, Letras, Línguas estrangeiras aplicadas, Publicidade e propaganda, Comunicação Organizacional, Comunicação Social, Jornalismo, Marketing, Ciências Contábeis, Economia, Arquitetura e urbanismo, Engenharia de controle e automação, Engenharia civil, Engenharia Mecânica, Engenharia elétrica, Administração de recursos humanos, Educação Física, Esportes, Gestão em recursos humanos, Gestão de pessoas, Administração Gestão de políticas públicas, Gestão pública, Arquivologia, Gestão documental, Pedagogia, Psicologia, Comércio exterior, Relações internacionais, Análise de sistemas, entre outros cursos.

A bolsa auxílio dos estágios para 20 e 30 horas, a ser paga aos candidatos, vai ser de R$486 e R$694,36 para nível médio e R$ 787,98 e R$ 1.125,69 para nível superior. Além disso, os estagiários contarão com auxílio-alimentação, plano de saúde, entre outros benefícios.

O edital especifica que a duração do estágio não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência (PCD), casos em que a duração poderá ser prorrogada até o final do curso.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre os dias 13 de abril até as 23h59min do dia 23 de abril de 2020, pela internet, através do site oficial sei.protocolo.mj.gov.br. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos serão selecionados através de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada através de dados informados no formulário de inscrição, bem como nos documentos comprobatórios, encaminhados, além disso terá uma segunda fase de caráter classificatório, constituída de entrevista, sendo facultativa a aplicação de provas ou outras técnicas de seleção, a critério da unidade responsável pela vaga, para verificar a adequação do perfil do candidato às atividades a serem desenvolvidas no estágio.

O resultado preliminar será publicado no dia 11 de maio de 2020 no site oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública www.novo.justica.gov.br/acesso-a-informacao/selecoes/capa no dia 11 de maio de 2020. Já o resultado final será liberado no dia 29 de maio de 2020.

A validade da seleção será de seis meses, a partir da data de publicação do resultado final, ou quando do esgotamento de candidatos, podendo ser renovado por igual período.