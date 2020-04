Momento impede Botafogo e Gatito de discutirem renovação; contrato vai até 2021

​Gatito Fernández está em sua quarta temporada com a camisa do ​Botafogo. Herói na conquista do Campeonato Carioca de 2018, ao defender dois pênaltis diante do Vasco da Gama e garantir a taça, o goleiro tem contrato até o final de 2021. E, muito embora as duas partes tenham interesse em estender a parceria, o momento não é visto como propício, por parte do Fogão, para falar sobre o tema.

A discussão de um novo vínculo envolve, naturalmente, uma valorização salarial. Mas, por conta da paralisação do futebol brasileiro e dos problemas financeiros que se acumulam em General Severiano, a realidade aponta para a impossibilidade de se tratar deste assunto, ao menos por agora. E isso, a princípio, não implica em prejuízos. “Eu quero ficar. Me sinto confortável e feliz. O clube possui 100% do meu passe. E, se alguém estiver interessado, precisa conversar com o Botafogo”, disse Gatito em entrevista à Rádio 1080 AM, do Paraguai.

O Botafogo, recentemente, perdeu seu patrocinador máster, Azeite Royal, que rompeu o contrato de forma unilateral – assim como fez com Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Maracanã. Além disso, o clube mantém a discussão para transformar seu futebol em uma S/A e, assim, gerar fôlego aos cofres. Soma-se, também, a pandemia de coronavírus e se tem um cenário impróprio, na visão alvinegra, para iniciar as conversas com o goleiro.

