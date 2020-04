Mônica Martelli e Paulo Gustavo reúnem 100 mil em live

Mônica Martelli e Paulo Gustavo comandaram uma live divertida, na noite de sexta-feira (25). Os humoristas que trabalharam juntos na comédia Os Homens São de Marte e é Pra Lá que eu Vou, da própria Martelli, abriram o coração e contaram as intimidades.

Paulo Gustavo festejou: “Tudo que é de verdade toca as pessoas. Emociona e faz rir. Nossa live deu mais de 100 mil pessoas. Estávamos eu e Mônica abertos para esse encontro. E ele aconteceu porque existe amor , cumplicidade, e saudade!! Amei muito Mônica !! Quero estar perto de vc no palco, nas redes, nas telas e principalmente na vida. Te amo.”

Já Mônica escreveu: “Até agora emocionada com nosso encontro, nossa live. Foi lindo!!! Como sinto falta de conviver com vc , com a sua alegria . Vc me surpreende a cada dia com sua generosidade e seu amor. Caminhar pela vida ao seu lado é uma sorte muito grande. Te amo.”

Durante o papo, a atriz revelou que está passando a quarentena com o namorado, Fernando Altério, e os cinco filhos dos dois, quatro dele e uma dela.



“Eu durmo de conchinha e ela dura para caramba”, brincou.



Paulo Gustavo, que é casado com Thales Bretas, e tem dois filhos gêmeos, Romeu e Gael, também falou da rotina.



“Aqui em casa a gente está com os bebês recém-nascidos. A gente agenda um quarto. A pessoa que está no quarto está ilesa de tudo. No quarto, eu fico sozinho com a minha vida”, explicou ele em meio às risadas.



O humorista ainda comentou sobre o passado e revelou que já se envolveu com mulheres, mesmo sabendo sua orientação sexual.



“Peguei cinco mulheres na minha vida. Só cinco. Só para dar uma força. Eu, hein! Ficar pegando mulher?”, brincou ele durante a transmissão.



Thales Bretas sobre rotina de quarentena: ’16 fraldas por dia’