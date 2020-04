Moreno solta o verbo e cobra punição a dirigentes que levaram clube à Série B

​O atacante Marcelo Moreno construiu boa parte de sua história dentro das quatro linhas como jogador do ​Cruzeiro. Com gols e títulos, ganhou o status de ídolo da torcida, tanto que retornou para a Toca da Raposa em 2020 nos braços do povo como uma espécie de salvador do clube, que vive o pior momento de sua história e ganhou rebaixado pela primeira vez para a Série B nacional. Pois o atleta soltou o verbo contra quem deixou a instituição chegar a este ponto.

A volta de Marcelo Moreno para o Cruzeiro foi importante no sentido da estima do torcedor, ter algo a se apegar em um momento difícil. Junto com Fábio entendo serem as referências técnicas do time, que possamos dar esse salto de qualidade e organização quando o futebol retornar. pic.twitter.com/EUO67Wnv4b — Raphão Cruzeiro (@RaphaoCruzeiro) April 18, 2020

Na visão dele, é preciso punir quem colocou o Cruzeiro nesta situação. “Ano passado sem dúvida não teve uma gestão boa, por isso que aconteceu o que vem acontecendo. Deixaram um rombo gigantesco no Cruzeiro e ninguém até hoje, eu pelo menos não vi, fez nada com as pessoas que causaram isso. É triste de aceitar que qualquer um pode vir, bagunçar um time e sair sem punição nenhuma”, disse o centroavante, em entrevista à ESPN.

Angulo Marcelo Moreno — 🇮🇹 Dudu Hex🅰 ᶜᵉᶜ 🇸🇻( de 🏠) (@du_cec) April 18, 2020

Segundo Moreno, porém, é possível dar a volta por cima, sempre baseado em uma administração séria e, acima de tudo, sem interesses pessoais. “Quando você coloca pessoas que não querem fazer nada pelo futebol, acontece isso: levam o time para a Série B, deixam o time sem dinheiro, e é vida que segue…Mas tenho certeza que o Cruzeiro tem uma história gigantesca, e têm pessoas que podem assumir e fazer uma boa gestão. São pessoas que gostam de futebol e que não vivem só do futebol. Se fizerem uma boa gestão o Cruzeiro vai se reerguer novamente”, concluiu. Aos 32 anos, o atacante está em sua terceira passagem por Belo Horizonte.



