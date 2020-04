Motivos para o BBB20 ter sido uma edição histórica

O Big Brother Brasil 20 foi o maior sucesso e não tem como negar. A edição deu muito o que falar na web, teve muita audiência e muita gente não desgrudou os olhos da telinha para acompanhar cada minuto do reality show.



Nós do OFuxico somos uns desses, é claro, porque também não perdemos nada dessa temporada. E nós ainda aproveitamos para listar 10 motivos para esse ano ter sido histórico na casa mais vigiada do Brasil.



Confira!







1- Um elenco de peso



É verdade que todo ano temos personagens icônicos no Big Brother Brasil. O reality show sempre nos presenteia com personalidades polêmicas e que fazem com que a gente vibre em cada torcida, mas desta vez tivemos uma novidade: famosos.



Big Boss surpreendeu os telespectadores ao anunciar o elenco de peso deste ano, cheio de celebridades. Rafa Kalimann, Babu Santana, Bianca Andrade, Manu Gavassi, Gabi Martins, Pyong Lee, Mari Gonzalez, Lucas Chumbo e Petrix Barbosa foram os escolhidos para disputarem o grande prêmio.















2- Ar retrô e homenagens para edições anteriores



Bateu a nostalgia com o Big Brother Brasil 20. O programa deste ano relembrou muita coisa das edições anteriores, como a decoração da sala, do banheiro e do quarto, que foram releituras de cômodos antigos das outras temporadas, provas e castigos do Monstro, que foram revividos, a escassa Xepa e a deliciosa cozinha Vip, o temido Quarto Branco, o Big Fone e muitos outros.



Além disso, também rolou muita homenagem para antigos participantes memoráveis, como para Solange e sua cantoria ‘iarnuôu’, a Tina com as panelas, o Daniel com o coqueiro… Ê, saudade!















3- Dinâmicas novas



Mas não teve só coisa antiga, não! Os famosos não foram as únicas novidades do programa este ano, porque ainda rolou muita coisa nova também nas dinâmicas de jogo.



Exemplo disso foi o fato de que, em algumas semanas, as duas pessoas mais votadas da casa iam para a berlinda; outro foi que os brothers emparedados se enfrentavam na Prova Bate e Volta, que podia livrar alguém da votação do público; além do Contra Golpe, que fazia com que alguém que já estivesse no Paredão pudesse indicar diretamente alguém para ser seu rival.















4- Informações Externas



Na história do Big Brother Brasil, o confinamento sempre foi total. Independente do que rolasse aqui fora, nenhuma informação externa entrava na casa. Porém, esse ano foi diferente.



Por conta da pandemia de coronavírus, os brothers ficaram sabendo sobre a doença e receberam um médico para explicar o que estava sendo feito aqui fora, métodos para evitar o contágio e comunicados sobre as famílias dos participantes estarem bem.



Além disso, ainda rolou informação vinda de fora por meio de cartazes do público para o pessoal da Casa de Vidro contar para o restante do grupo, o que movimentou bastante o jogo dentro do BBB.















5- Casais (ou possíveis affairs) que deram o que falar



Nesse Big Brother Brasil 20, tivemos dois casais oficiais: Gabi Martins e Guilherme e Marcela e Daniel. Eles já deram o que falar por si só, porém ainda teve mais gente envolvida nessa confusão aí.



Primeiro de tudo, mais pessoas queriam ‘entrar’ no casal Gabi e Gui. Bianca Andrade e o modelo ficaram no maior clima durante uma festa, o que acabou deixando a cantora bastante chateada ao ver o brother com quem se relacionava querendo ficar com outra. A polêmica ainda se estendeu porque Bianca tinha um namorado fora da casa… ui.



Outra pessoa que queria tirar uma casquinha do modelo foi Victor Hugo, que dizia que ele, Gabi e Gui formavam um ‘trisal’. Em certo momento, ele até declarou que estava completamente apaixonado por Guilherme. Vale lembrar que Flayslane também tentou agarrar e beijar o modelo à força. Que mel, hein brother?! É claro que isso tudo gerou o maior rolo e Gabi saiu com o coração partido, com muita gente criticando o modelo nas redes sociais.



Daniel e Marcela também foram polêmicos. Isso porque o ator já entrou sabendo que a sister era uma das favoritas ao grande prêmio, o que deixou alguns fãs bravos ao perceberem que ele focou em ficar com ela no jogo, o que podia ser só para beneficiá-lo. Depois, ele ainda fazia muita besteira e a médica ‘passava pano’, sem brigar com ele, o que revoltou o público e fez até com que ela perdesse seu favoritismo. Eita!



E ainda a cereja no bolo foi que ela ‘trocou’ sua amiga Gizelly por Daniel. Alguns internautas ‘shippavam’ Gicela, porque achavam que a advogada estava apaixonada pela outra sister e queriam vê-las sendo um casal. Portanto, quando Daniel conquistou o coração de Marcela e acabou com esse plano, a web logo se manifestou contra.



Mesmo assim, Gizelly estava muito bem ‘reconfortada’. Além de ter ficado com Felipe Prior na primeira festa, alguns telespectadores começaram a especular que Rafa e Ivy estavam interessadas nela, rolando o maior ‘shipp’ nas redes sociais. Ê povo sedento por um casal!















6- Celebridades se mobilizando



É verdade que alguns famosos já acompanham o Big Brother Brasil há anos. Porém, esta edição contou com muito mais telespectadores do mundo das celebridades do que as anteriores.



Estrelas como Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Anitta, Valesca Popozuda, Fernanda Paes Leme, Preta Gil, Cleo, Neymar e muitos outros mostraram que são realmente fãs do programa e acompanharam cada minuto do reality show, além de comentarem muito pelas redes sociais.



Eles também escolheram o ‘seu lado’ na disputa pelo grande prêmio e defenderam seus participantes favoritos com unhas e dentes, com campanha, mutirão de votação, promessas para os fãs e tudo o mais. Esse BBB20 realmente bombou entre os artistas!















7- Recorde de votação



A contribuição dos famosos nas torcidas movimentou ainda mais as votações e os telespectadores se dedicaram bastante para escolherem os eliminados de cada Paredão. A mobilização nas redes sociais foi imensa, como nunca tinha sido visto antes, apesar da grande quantidade de votos recebidos nas edições anteriores.



Uma das berlindas em específico do BBB20 garantiu até mesmo o recorde de votos da história do programa. A decisão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez sobre quem continuaria na casa recebeu mais de um bilhão e meio de votos. É coisa para caramba!















8- Eliminação sem plateia e shows virtuais



Outro fato inédito na história do Big Brother Brasil 20 se deu também por conta do coronavirus. A pandemia que obrigou o distanciamento social e o isolamento em casa fez com que o dia da eliminação no BBB não contasse mais com a plateia.



Era de praxe que as famílias fossem recepcionar os brothers que saíssem da casa mais vigiada do Brasil com muitos abraços e beijos, mas tudo mudou por causa da doença. Agora, eles saem sozinhos e vão direto para o hotel.



Isso também fez com que os shows e as festas do reality mudassem um pouquinho… As atrações especiais começaram a aparecer por meio de transmissão ao vivo dos shows, tudo de forma digital e de suas respectivas casas, evitando totalmente o contato físico.















9- Coreografias virais



Um ponto que chamou bastante atenção nesta edição foi como o pessoal gosta de dançar. Os participantes sempre mostravam bem o gingado em cada festa e sempre faziam questão de dominar a pista até o final. Inclusive, algumas coreografias fizeram tanto sucesso que até viraram hit na web, com muita gente copiando e dançando junto.



Esse é o caso de Babu Santana, que virou comemoração de Gabigol em partidas de futebol; Pyong que arrasou nos passos bem decorados de Pesadão, da Iza, chamando atenção da cantora; e Manu Gavassi, que virou o rosto do single Don’t Start Now, de Dua Lipa, ensinando o movimento para todos os participantes e fazendo até com que a artista internacional compartilhasse um vídeo dos brothers dançando. Show!















10- Muitos memes



Mas é claro que uma edição histórica como essa não deixaria de ter muitos memes, não é mesmo? Não foram só as coreografias que bombaram na web, mas também momentos memoráveis, como brigas (quantas!), discussões, festas e jogos da discórdia, e até acessórios do pessoal dentro da casa, como a sandália da Manu e o top rosa da Flayslane, por exemplo.



Também não podemos esquecer das frases icônicas, que foram muito usadas pelos internautas e que serão bastante lembradas, como “Não gosto de ignorância não, viu Victor Hugo?”, “Aleluia, arrepiei”, “Joga y joga”, “Tanãnã”, “Eu sou blindada”, “Para de gritar” e muitos outros.











Ah, esse Big Brother Brasil vai deixar bastante saudade! Já estamos ansiosos para o próximo!