Motivos para que Babu, Manu, Rafa ou Thelma ganhem o BBB20

Na próxima segunda-feira (27), chega ao fim mais uma temporada do Big Brother Brasil. Porém, esta vigésima edição não foi qualquer uma não. O elenco ajudou bastante para que ela fosse um sucesso.



Esta foi a primeira vez que o BBB20 contou com pessoas que já eram famosas no Brasil e parece que a receita foi um sucesso, já que houve muito engajamento nas redes sociais, histórias de fora do BBB que “entraram na casa”, além dos fãs que quiseram ver seus ídolos 24 horas por dia.



E, nesta reta final, restaram na casa o ator Babu Santana, a cantora Manu Gavassi e a influencer Rafa Kalimann, que são do grupo de famosos, e a médica anestesista Thelma, que foi a remanescente dos anônimos.



Com isso, o OFuxico resolveu fazer uma breve lista com os motivos para cada um levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.



Confere aí!



Babu Santana







10 Paredões



O que dizer de uma pessoa que passou por 10 vezes pelo Paredão? Isso é a mesma coisa que passar metade da temporada indo para o Paredãoou um mês e meio passando por toda tensão da berlinda. Não tem muito o que dizer neste tópico, já que ele é o recordista de todas as temporadas do BBB20.



Reconheceu os erros



Podemos dizer que Babu não foi essa pessoa fofa dos últimos dias em que aceitava brincadeiras, ser maquiado pelas mulheres da casa e se transformar na Bubu. Muitas vezes seu temperamento foi explosivo e ele agiu de um modo que foi bastante criticado dentro e fora da casa. Porém, em sua grande maioria, ele reconheceu os erros e se desculpou, algo bastante nobre nos dias atuais.



Verdadeiro Paizão do BBB20



Apesar de ter se aliado a alguns brothers que não forma bem quistos no início do jogo pelo público, Babu não deixou se influenciar pelas atitudes deles e muitas vezes até agiu de forma totalmente contrária. Mais para o final do jogo, conseguiu mostrar seu lado mais carinhoso e ser o verdadeiro Paizão do BBB20.



Manu Gavassi







Diversão garantida



Fala a verdade, quem não queria estar lá nas festas do BBB20 dançando as coreografias com Manu Gavassi, principalmente a de Don’t Start Now, de Dua Lipa? Pois é, a cantora não ficou até tarde em algumas festas, mas arrasou nas que ela ficava e ainda protagonizava momentos e papos divertidos durante o dia mesmo.



Protagonizou paredões históricos



Manu Gavassi mobilizou o Brasil em seus Paredões, seja para fazer com que ela ficasse na casa ou para eliminá-la. Primeiro, foi a berlinda contra Felipe Prior, em que a internet parou para focar na votação e ultrapassou 1,5 bilhão de votos. Fora isso, todo Paredão envolvendo seu nome era uma mobilização de famosos, tanto para ajudá-la, como para tirá-la da casa. Uma pessoa que faz isso com o público merece estar onde está.



Se posicionou quando foi necessário



Manu Gavassi não deixava se abatertão fácil, não, É verdade que ela chorou bastante em algumas situações, mas logo se poscionava. Isso aconteceu em discussões com Felipe Prior, Flayslane, Victor Hugo e até em momentos que ela aconselhava as pessoas próximas sobre o que fazer.



Thelma







Viveu intensamente o BBB



Thelma entrou de corpo e alma no BBB20 e curtiu tudo que tinha direito. Nas festas, sempre fazia parte do grupo que reclamava quando a celebração acabava, adorava dançar todas as músicas e se divertiu bastante. Com relação ao jogo, foi ao Paredão, foi Líder e chegou a discutir quando as coisas estavam diferentes de seu pensamento.



Soube se mostrar para o jogo no momento certo



Muitas vezes, Thelma foi chamada de “planta” pelos participantes do BBB20 ou até pelo público. Isso se deve ao fato de ter ficado bastante tempo ao lado de Marcela e Gizelly, onde ela pouco se mostrava para o jogo. Porém, ao se juntar com Rafa e Manu Gavassi, Thelma apareceu para o jogo e floresceu no momento certo, bem parecido com o que aconteceu com Mari Gonzalez, também nesta reta final.



Coerência nas escolhas



Se tem uma coisa que Thelma tem é coerência. A sister sempre foi leal ao que disse no jogo. Em uma situação que ficou bem abalada, ela acabou votando em Babu, algo que ela disse que não faria no programa. Porém, ela não contava com o fato de sua outra opção de voto ser Rafa Kalimann, com quem ela sempre teve proximidade. Mesmo assim, em outra oportunidade, ela acabou colocando Manu Gavassi, mesmo tendo Babu como opção, cumprindo com o prometido.



Rafa Kalimann







Sempre buscava ver os lados da situação



Se alguém por aí dizer que Rafa Kalimann foi a juíza do BBB20, não vai estar totalmente errado não, viu? A sister, na grande maioria das situações, por mais claras que elas estivessem, buscou ver os dois lados para evitar qualquer tipo de julgamento precipitado quando fosse dar sua opinião.



Foi bastante coerente em suas decisões no jogo



Seja para votar, para indicar alguém ou até para entrar em uma discussão, Rafa Kalimann foi bastante coerente em suas decisões. Tirando as defesas dela para permanecer na casa nos Paredões, já que ela ficava muito nervosa, Rafa sempre foi clara e direta em seus argumentos, inclusive, deixando claro o motivo de estar votando ou indicando alguém.



Conseguiu fugir dos paredões até a reta final



Tiago Leifert já dizia lá no início do jogo e Felipe Prior repetia a todo momento em que estava na casa: “Fuja do Paredão”. E Rafa Kalimann fez isso muito bem. Tirando a reta final, Rafa só foi para um Paredão, que também teve a presença de Babu e acabou eliminando Pyong. Uma pessoa que seguiu a “ordem” do comandante da nave merece chegar onde chegou.