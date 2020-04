Multivarejo abre 203 vagas de emprego em diversos estados; confira

Empresa abre mais de 200 vagas de emprego para vários cargos, em diversos estados; Saiba como se inscrever!

“O Multivarejo reúne a operação das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e seus formatos de Proximidade, com o Minuto Pão de Açúcar e o Mini Extra. Com o Pão de Açúcar, atua nos formatos de supermercado e e-commerce. Já com o Extra, está disponível aos clientes em formatos de hipermercado, supermercado, e-commerce, posto e drogaria.

A Unidade de Negócio também é responsável pela divisão de Marcas Exclusivas, com Qualitá, Taeq, Finlandek, Club des Sommeliers, Casino, Caras do Brasil, Cast e Confraria. Os produtos passam por várias etapas de desenvolvimento e são lançados no mercado depois de submetidos a testes internos e com consumidores no Centro de Inovação de Marcas Exclusivas.”

Confira alguns cargos:

Cargos disponíveis

Operador de Loja

Padeiro

Atendente de Vinhos

Confeiteiro

Supervisor de Produtos Financeiros

Chefe de Seção

Farmacêutico

Vendedor

Atendente de Cartão

Fiscal de Loja

Operador de Caixa

Açougueiro

Jovem Aprendiz

Pré-requisitos

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Curso extracurricular / Profissionalizante

Disponibilidade de horário

Experiência na área.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar CLICANDO AQUI.