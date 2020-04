Mumuzinho adia primeira Live Show por causa de Amigdalite

Neste domingo (26), aconteceria a primeira live show do Mumuzinho durante a quarentena da pandemia do novo coronavírus.



Entretanto, Mumuzinho teve que adiar a Resenha do Mumu por motivos de saúde, pois ele foi diagnosticado com amigdalite.



O cantor apresentou quadro febril, dor de garganta e afônico na última semana, e já está em tratamento para se recuperar o mais rápido possível.



Apesar de lamentar a decisão, Mumuzinho reconhece que o melhor era adiar a live para o dia 3 de maio, ou seja, o domingo seguinte.



Inclusive, a Resenha do Mumu terá uma grande novidade: ela contará com um público presencial durante o show, que será direto da varanda do prédio do cantor, localizado em um condomínio na Barra da Tijuca (RJ), que conta com sete blocos e mais de 450 apartamentos.



Claro que, respeitando as regras da OMS (Organização Mundial da Saúde), os moradores participarão do evento das próprias varandas, enquanto o resto dos fãs acompanhará a transmissão pelo Youtube.



Já a ação solidária, ela será focada em ajudar os moradores de rua, e quem puder colaborar, poderá doar alimentos e itens de higiene.



Vale lembrar que Mumuzinho, uma referência no mundo do samba aos 36 anos, está trabalhando em um novo projeto, o EP Mantra, já tendo lançada a música de mesmo nome que conquistou o terceiro lugar nas rádios do país no gênero samba e pagode.



Com uma sonoridade única, suas músicas cantam o amor de forma bem-humorada, têm a comunicação imediata com o público jovem e tratam de assuntos contemporâneos, vividos em qualquer roda de amigos ou esquina do país.



Com mais de 4 milhões de fãs e seguidores no Instagram, rede onde ele compartilha detalhes da sua carreira e vida pessoal, o cantor segue conquistando milhares de admiradores e, espera, em breve, retomar a agenda de shows e levar alegria aos fãs e rodas de samba de todo o Brasil.



