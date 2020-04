Munik Nunes exibe cinturinha e marquinha na quarentena

Munik Nunes só recebeu ainda mais elogios, depois de usar a própria página oficial que possui, no Instagram, na hora de mostrar que está mantendo o bronzeado, mesmo durante o período de quarentena, por conta do novo coronavírus.



A influenciadora digital apostou em um biquíni todo colorido, na hora de exibir a fina silhueta de dar inveja, na frente das câmeras.



Na ocasião, Munik mostrou ainda que o bronzeado artificial que fez, antes mesmo do início do isolamento social, continua intacto.



“Continuo com a marquinha”, chegou a afirmar ela, enquanto também relaxava, na varanda do apartamento onde está.



Sempre que pode, a influenciadora, aliás, adora mostrar pelo menos um pouco do dia-a-dia para os fãs, por meio das redes sociais.



No Instagram, por exemplo, ela já ultrapassou a impressionante marca de oito milhões de seguidores.







Cirurgias plásticas e ‘bronca’ da mãe na internet



Recentemente, Munik, aliás, passou por um momento bastante inesperado (mas divertido) nos Stories de seu perfil oficial no Instagram.



O assunto em questão era cirurgia plástica, e durante a conversa, Munik Nunes acabou levando uma bronca da mãe.



“Quando minha mãe for fazer as cirurgias dela, vai fazer com meu médico de confiança. Futuramente, quando eu quiser fazer alguma coisa, também vai ser com ele”, afirmou a ex-BBB, quando sua mãe lhe lançou um olhar de desaprovação.



“Não é mãe? Quando eu quiser fazer futuramente?”, continuou ela, sendo respondida no mesmo momento.



“Mulher, você não tem vergonha nessa cara, não? Falar em fazer de novo esse ‘trem’? Não tem vergonha não?”, declarou a mãe dela.



“Se eu precisasse, faria amanhã. É porque não preciso. Mas se precisasse, já estaria de novo na sala de cirurgia”, concluiu Munik em relação ao assunto.



