Muricy revela convites de rival do São Paulo e aponta em live os melhores técnicos do Brasil

Grande como jogador e ainda maior como técnico, Muricy Ramalho é, sem dúvida, um dos grandes personagens do futebol brasileiro neste milênio. Campeão da ​Libertadores pelo Santos e tetracampeão brasileiro – três pelo São Paulo e um pelo Fluminense -, o ex-treinador falou sobre tudo e mais um pouco em entrevista concedida ao jornalista Benjamin Back, no canal da ​Hebraica de São Paulo no Instagram.

Perguntado sobre a ‘seca’ de títulos vivida pelo Soberano, Muricy fez sua leitura sobre a fase do clube: “As pessoas se acomodaram um pouco. Acho que as pessoas pararam um pouco no tempo e ficaram vivendo dos títulos. Mas a vida não é assim. Então os rivais começaram a se preparar e quando o São Paulo foi ver, ficou para trás. Você não pode se acomodar quando você ganha, eu sei porque eu passei algum tempo lá, e para ganhar três seguidos foi muito difícil convencer as pessoas que tínhamos que continuar ganhando” , afirmou.

Ao longo da carreira, Muricy passou pela área técnica de três dos quatro grandes de São Paulo, restando apenas o ​Corinthians para completar a ‘quadra’. No bate-papo, o ex-treinador fez uma revelação sobre o tema: “Os corinthianos me param na rua e falam que faltou o Corinthians na minha carreira. Acontece é que eu até tive alguns convites do Andrés na época (…) Ele me perguntava quando eu ia assumir o Corinthians e eu respondia: ‘Pô, tu só me convida quando eu to empregado, que conversa é essa?’. Eu quase nunca estava no mercado” , revelou.

Como não poderia ser diferente, o atual mercado de treinadores e suas referências foi assunto da conversa. Perguntado se Rogério Ceni foi ‘fritado’ no Morumbi, Muricy deu sua opinião sincera sobre o movimento do jovem comandante: “Não sei se fritaram, mas a verdade é que o Rogério não deveria ter aceitado. Na minha opinião, ele não estava preparado para dirigir um gigante como o São Paulo (…) Ele é muito bom e vai ser um dos melhores do país, mas naquele momento não tinha experiência. Os treinadores jovens estão começando errado, de cima pra baixo, e isso não é bom. Essa é minha opinião”, cravou.

E os melhores comandantes do país na atualidade? “Jorge Jesus é o melhor e depois, em seguida, vem o Sampaoli (…) E aí vem o Renato Gaúcho, que também tá muito bem há alguns anos. Mas Jesus hoje é o melhor, não tem como discutir, é só ver o time dele jogar. A chegada dele obriga muita gente a se mexer, fazer um futebol diferente, agressivo, intenso”, concluiu.

