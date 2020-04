Naiara Azevedo agita as redes sociais ao sensualizar de biquini

Sempre muito otimista e simpática, Naiara Azevedo colocou o corpão à mostra na terça-feira (28), surpreendendo seus fãs e seguidores. A cantora de 30 anos posou de biquíni e contou que estava com a autoestima elevada.



“Acordei me amando muito! Fiz algumas fotos para mim e fiquei pensando por algumas horas: será que eu posto, será que eu não posto… e quer saber, por fim resolvi postar sim e compartilhar com vocês o quanto eu estou feliz comigo mesma e o quanto eu venho buscando melhora e evolução com meu corpo e minha saúde física, mental e espiritual.



A artista, além de destacar sua rotina para manter corpo em forma, ela falou sobre as plásticas que já fez.



“Há alguns anos eu busquei minha evolução no meu emagrecimento, mas com o tempo senti necessidade de fazer mais por mim, então resolvi dar um passo a mais com meu corpo. Fiz lipoaspiração no início do ano sim, já coloquei silicone sim, voltei a treinar a alguns dias e busquei tratamento com médica na área do emagrecimento… Enfim, tenho aproveitado esse tempo para me cuidar, me descobrir e evoluir…. E você?”, escreveu.



A imagem, que era uma selfie, foi tirada ao lado da cama, diante do espelho, e os seguidores não deixaram de observar o “bumbum na nuca” da cantora.







Focada



O clique teve 375 mil curtidas e muitos elogios. Vale lembrar que, ao longo de dois anos, entre 2016 e 2018, Naiara Azevedo emagreceu 33 quilos e revelou ter enfrentado de imediato o “efeito sanfona”, que é a oscilação de peso constante.



Por conta da rotina de trabalho, a cantora também teve dificuldades em se adaptar à alimentação saudável, nas horas certas, além de não ter o sono regular.



“Fazia muita dieta e não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Daí minha nutricionista falou para mim: ‘Naiara, quantos copos d’água você bebe por dia?’. ‘Um, no máximo’. Depois comecei a tomar dois litros, dois litros e meio”, contou, na época.



Ela ainda revelou que dores no joelho foram cruciais para a mudança.



“Fui no ortopedista (por causa de dores no joelho) e ele falou ‘ou a gente faz uma cirurgia ou você emagrece’. Como eu não podia parar, eu falei, vou fechar a boca”, contou Naiara.