Namorado de Manu Gavassi fala em casamento e fãs se empolgam

Será que Manu Gavassi acrescentará outra felicidade em sua lista? Como se não bastasse já estar garantida na final do Big Brother Brasil 20, estar fazendo o maior sucesso fora da casa e estar alavancando sua carreira artística, pode ser que a sister ainda seja pedida em casamento.



Durante as primeiras semanas do reality show, ela pediu Igor Carvalho em namoro e o rapaz aceitou indo com um cartaz na Casa de Vidro pedindo para que avisassem a cantora. Agora, ele surpreendeu os fãs falando em casamento.



Karol Pinheiro, amiga de Manu, publicou uma foto em seu Twitter relembrando seu próprio matrimônio e que foi a sister quem pegou seu buquê, indicando que ela seria a próxima a subir ao altar.



O namorado da artista logo respondeu “o pedido vem” à publicação, o que levou a web à loucura e empolgou demais os internautas.



O alvoroço foi tão grande, que Igor precisou se explicar e acalmar o coração exaltado das fãs que querem logo ver os pombinhos casados.



“Gente, eu disse data? O pedido vem no tempo certo, na hora certa. Mas quando se ama, sempre você almeja e deseja planos, ou seja… Dá para entender, né?”, ponderou ele.







Manu Gavassi foi direto para a final do BBB



Manu Gavassi não cabe em si de tanta felicidade! A cantora venceu a última prova da temporada do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, e acabou conquistando a vaga para a final.



A disputa consistia em um quiz com perguntas e respostas sobre detalhes da edição que participaram. A cantora levou a melhor e ficou chocada com a notícia que estava imunizada no último Paredão.

“Não caiu a ficha para mim”, disse Manu depois da prova.

Thelma veio logo depois, sentou no gramado e começou a chorar. Babu se sensibilizou e avisou: “É o último (Paredão) , amiga”.







