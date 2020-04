Não recebeu o auxílio de R$600? 25 milhões poderão se cadastrar novamente

Muitas pessoas estão tendo problemas em relação ao cadastro para conseguir o auxílio emergencial, que varia de R$ 600 até R$ 1.800. Mais de 25 milhões de pessoas que não conseguiram aprovação para receber o auxílio emergencial de R$ 600 vão poder se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para uma nova avaliação.

Quem teve o pedido negado poderá se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para uma nova avaliação. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial passou a disponibilizar a possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise efetuada pela Dataprev.

Os reprovados que estiverem inscritos no CadÚnico reprovados, já podem fazer o pedido, e depois de uma análise, eles poderão receber o benefício.

O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial passou a disponibilizar a possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise efetuada pela Dataprev.

Como fazer o pedido para nova avaliação?

Para quem é inscrito no Cadastro Único:

A consulta do resultado da análise realizada pela Dataprev já pode ser feita por este grupo. Se o inscrito no CadÚnico tiver sido reprovado pela Dataprev, poderá solicitar uma nova avaliação através do aplicativo ou site auxilio.caixa.gov.br.

Para quem se inscreveu pelo aplicativo:

A consulta do resultado da análise para esse grupo será liberada ainda nesta semana, após o recebimento pela Caixa dos arquivos a serem enviados pela Dataprev com a relação dos não aprovados.

Se o retorno da análise for “dados inconclusivos”, será permitido ao cidadão

fazer uma nova solicitação.

Os motivos da não conclusão podem ser:

Marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro da família

Falta de inserção da informação de sexo

Inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data

de nascimento

de nascimento Divergência de cadastramento entre membros da mesma família

Inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito.

Caso o resultado for de “benefício não aprovado”, o cidadão poderá contestar o motivo

da não aprovação ou realizar nova solicitação.

Auxílio pago durante pandemia

O auxílio emergencial será pago durante três meses, enquanto a pandemia de coronavírus durar. Desde 9 de abril, já foi pago um total de R$ 16,5 bilhões a 24 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, autônomos, mães chefes de família e beneficiários do Bolsa Família.

Saques antecipados

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, antecipou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A confirmação foi do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na última segunda-feira (20) durante uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com outros integrantes do governo.

Agora, conforme o anúncio de Guimarães, a segunda parcela do benefício, prevista para ser paga no dia 27 de abril aos trabalhadores informais e participantes do cadastro único, foi antecipada para quinta-feira (23 de abril).

Pelo novo calendário, a segunda parcela vai ser paga da seguinte forma:

Quinta-feira – 24 de abril : vai sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro

: vai sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro Sexta-feira – 25 de abril : vai sacar quem nasceu em março e abril

: vai sacar quem nasceu em março e abril Sábado – 26 de abril : vai sacar quem nasceu em maio e junho

: vai sacar quem nasceu em maio e junho Segunda-feira – 28 de abril : vai sacar quem nasceu em julho e agosto

: vai sacar quem nasceu em julho e agosto Terça-feira – 29 de abril : vai sacar quem nasceu em setembro e outubro

: vai sacar quem nasceu em setembro e outubro Quarta-feira – 30 de abril: vai sacar quem nasceu em novembro e dezembro.

De acordo com o presidente da Caixa, mesmo quem teve algum problema e receba a primeira parcela até quarta-feira, 22 de abril, vai receber a segunda parcela a partir da próxima quinta, 23 de abril.

Desde o dia 09 de abril, quando iniciaram os pagamentos, já foram 24 milhões de pagamentos. De acordo com Guimarães, houve 50 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial, que tornou-se o aplicativo mais baixado do país, de acordo com o executivo.

O presidente da Caixa ainda revelou que os vigilantes da Caixa foram autorizados pela Polícia Federal a auxiliar na organização das filas nas agências da Caixa, que estão passando por grande número de acessos.

O governo teme que na próxima segunda-feira, 27 de abril, a procura pelas agências seja muito alta pois os saques iniciais em dinheiro neste dia. Segundo Guimarães, há 200 agências prioritárias no interior do Norte e Nordeste do país. Mais atendentes também foram contratados pelo banco.

Calendário de pagamento

De acordo com a Caixa, os inscritos no CadÚnico que não recebem Bolsa Família já receberam a grana desde o dia 09 de abril. Os depósitos seguem sendo feitos.

Foram priorizados os que têm poupança na Caixa e os que têm conta no Banco do Brasil.

Os beneficiários inscritos no Bolsa Família têm um calendário que segue o dígito do NIS (Número de Identificação Social):

Sexta-feira (17): – 1.926.557 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2

– 1.926.557 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2 Segunda-feira (20): – 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3

– 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3 Quarta-feira (22): – 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4

– 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4 Quinta-feira (23): – 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5

– 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5 Sexta-feira (24): – 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6

– 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6 Segunda-feira (27): – 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7

– 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7 Terça-feira (28): – 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8

– 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8 Quarta-feira (29): – 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

– 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9 Quinta-feira (30): – 1.918.047 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

Datas de pagamento do auxílio emergencial