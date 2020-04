Naomi Campbell come uma vez por dia e não passa fome

Naomi Campbell revelou em uma nova entrevista ao jornal The Wall Street Journal que come somenet uma vez ao dia. A modelo inglesa de 49 anos costuma comer forte na metade do dia, quando tem mais fome.







Ela também revelou que reserva o domingo para devorar suas guloseimas favoritas.

“Como o almoço. O almoço é meu jantar, porque só como uma vez por dia. O domingo é meu presente, então tenho doces, bolos e pudins”, justifica.

Entretanto, a modelo insistiu que não ‘morre de fome’, mas tem dias que não come muito porque não tem vontade.

Anteriormente Campbell já havia explicado: “Eu como quando me dá vontade e não morro de fome. Não fico um dia sem comer, tomo água ou suco. Depende de como me sinto. Com o calor, só quero tomar sucos. Nunca é planejado. Pode ser por um dia, dois dias na semana. É justo quando tenho vontade de fazer”, explica.

Coronavírus deixará lição

Em entrevista ao Access Hollywood, Naomi Campbell falou como está lidando com a pandemia de coronavírus, que está assombrando o mundo todo.

Por ter trabalhado no Japão, a modelo já tinha um hábito de higiene bastante rigoroso e também costumava usar máscaras.

“A maneira como vivo minha vida, usando máscara e fazendo o que venho fazendo há mais de 17 anos é exatamente o que tenho feito. A máscara e a higiene foram apenas algo que veio da influência de eu ter trabalhado muito no Japão. O começo do uso da máscara veio de Tóquio”, declarou ela sobre o isolamento social e os métodos de proteção contra o contágio.

Naomi também tenta se manter positiva diante da situação, desejando que alguém encontre a cura logo, e aconselha sobre o momento.

“Não podemos viver no arrependimento de ‘deveríamos ter feito isso, deveríamos ter feito aquilo’. Estamos onde estamos agora. Temos que fazer o melhor para salvar vidas e não perder mais pessoas”, disse ela.

A modelo também contou que, além de limpar sua casa, tem refletido muito sobre a vida durante esse tempo de quarentena.

“Uma coisa muito importante é que temos que aprender essa lição de por que isso está acontecendo. Não é apenas ‘estamos isolados’. Estamos isolados, mas usemos esse tempo para realmente fazer uma busca interna e refletir o porquê. Não podemos sair disso da mesma maneira. Não devemos sair disso da mesma forma”, explicou.

Durante a entrevista, Naomi também elogiou os profissionais de saúde que estão tentando combater a COVID-19 e os trabalhadores que ainda estão em campo para atender às necessidades das pessoas.

“Só temos que agradecer a Deus pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos profissionais de pronto-socorro, pelas pessoas nos hotéis… pelas pessoas que trabalham nos hospitais que estão arriscando suas vidas todos os dias. Deus os abençoe. Temos que pensar neles. Os entregadores que ainda estão entregando. Essas pessoas são os heróis”, finalizou.