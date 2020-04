Napoli abre conversas para contratar jovem jogador do Barcelona, diz jornal

Adversários nas oitavas de final da ​Champions League 2019/20 – torneio paralisado com esta fase eliminatória em andamento -, Napoli e Barcelona podem se envolver, na próxima janela de verão, em uma negociação a princípio ‘desejada’ por ambos.

De acordo com o jornal catalão ​’Sport’, o clube italiano está interessado na contratação do jovem Junior Firpo, lateral de 23 anos adquirido pelo Barcelona em meados de 2019. Pouco aproveitado em sua primeira temporada como jogador blaugrana – soma apenas 17 jogos -, o camisa 24 passa longe de estar na lista de inegociáveis do clube espanhol, que precisará fazer algumas vendas para equilibrar suas finanças.