Nasce Maya, a primeira filha do ator Marcello Melo Jr.

É dia de festa na vida do ator Marcello Melo Jr. afinal, nasceu, no último sábado (25), Maya, sua primeira filha com Dayane Bartoli.



Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a psicóloga e atriz compartilhou fotos do nascimento da pequena, fazendo ainda uma bela declaração de amor.



“Renasci. O amor mais puro eu conheci. No dia 25 de abril nossa Maya nasceu”, escreveu ela na legenda.



Os seguidores comemoraram com o casal, mandando mensagens carinhosas pelo nascimento da menininha.



“Deus abençoe”, “Que Maya te traga muitas Felicidades”, “Parabéns, que princesa linda”, foram algumas das declarações.



Dayane e o ator, que já foi visto em produções da Globo como Bom Sucesso, Sol Nascente, entre outros, não vivem juntos. Marcello não assumiu nenhum relacionamento, desde que terminou seu namoro de quatro anos com a atriz Caroline Alves.







Para os amantes sedentos de boa trama policial, não podem perder a série Arcanjo Renegado, que estreou em fevereiro para os assinantes da Globoplay.



A história gira em torno de Mikhael (Marcello Melo Jr.), primeiro-sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que lidera a equipe Arcanjo, tida como a mais bem treinada, um grupo respeitado dentro da corporação e temida pelos bandidos.



O personagem central da trama seguiu a mesma profissão do pai, um policial miliar que faleceu vítima da violência, e a mãe, por conta de um câncer. Vivendo verdadeiros dramas ainda com pouca idade, acabou formando um caráter duvidoso com visão de correção deturpada, inclusive, da própria instituição que integra.



Cresceu cuidando da irmã Sarah (Erika Januza). Sua face violenta vai se revelando, ao ponto de se envolver com poderosas figuras que comandam esquemas duvidosos, no mais alto escalão político da cidade do Rio de Janeiro. O faro apurado para delitos do sargento Mikhael, acaba despertando o interesse desses poderosos que se utilizam de tal característica, usando-o como marionete em suas transações.



Quem não gosta nada desse perfil é o crime organizado que decide eliminá-lo. Após comandar uma invasão que termina em chacina, ele é preso e transferido para o interior do estado para ficar fora de circulação.



Todos os episódios já estão disponíveis no Globoplay.



