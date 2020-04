Nasce o terceiro filho de Richard Gere, diz revista

Ao que tudo indica, Richard Gere já é o mais novo papai de terceira viagem do meio dos famosos. Segundo informações da revista Hola, nasceu, na manhã desta quarta-feira (22), o terceiro herdeiro do renomado ator.



Ainda de acordo com a publicação, ele, que está com 70 anos de idade, e a esposa, a ativista Alejandra Silva Gere, optaram por manter informações sobre o parto em segredo.



Os dois, aliás, também são pais de Alexander, que está com apenas um aninho de idade.



O renomado artista ainda é pai de Homer, que está com 20 anos e é fruto do casamento já terminado com Carey Lowell.



Alejandra também tem outro herdeiro, de um relacionamento anterior.



De acordo com a revista Hola, a família está passando o período de quarentena no rancho que possui, localizado próximo a Nova York, nos Estados Unidos.



Parabéns!



Revelação de briga



Em seu novo livro biográfico ‘Me: Elton John Official Autobiography’, que será lançado este mês, Elton John faz várias revelações e uma delas é o relato do cantor de que os atores Sylvester Stallone e Richard Gere estavam prestes a começar uma briga por Lady Di.

Em uma das histórias incluídas em suas memórias, ele fala que organizou um jantar para o então chefe da Disney, Jeffrey Katzenberg, quando eles estavam fazendo ‘O Rei Leão’, no qual Elton executou a trilha sonora.

Um dos convidados especiais foi a Princesa Diana, que na época estava separada do Príncipe Charles.

Naquela reunião organizada pelo cantor e seu marido David Furnish, também estavam seus amigos Richard Gere, Sylvester Stallone, George Michael, Richard Curtis e sua esposa Emma Freud.

Elton John menciona que Diana ficou completamente impressionada com o quão bonito Richard Gere era. Ele acabava de se separar de Cindy Crawford.

Nos fragmentos do livro publicado pelo jornal Daily Mail, Elton John revela que em um determinado momento do jantar, a princesa Diana e Richard Gere ‘acabaram sentados em frente à lareira enquanto conversavam intimamente’.

O músico inglês menciona que Sylvester Stallone concordou em aparecer no jantar porque ele queria conhecer Diana e que esperava ter um caso com ela, então ficou chateado ao vê-la muito perto de Gere.

“Enquanto conversávamos, não pude deixar de notar uma atmosfera estranha na sala. A julgar pelo tipo de olhar que eles compartilhavam, a florescente amizade de Diana e Richard Gere não era do agrado de Sylvester Stallone”.

A discussão entre as duas estrelas de Hollywood ocorreu quando todos os convidados já estavam sentados à mesa para jantar.

“David descobriu Sylvester Stallone e Richard Gere no corredor, um de frente para o outro, aparentemente prestes a resolver o problema sobre Diana com uma briga. Ele conseguiu acalmar as coisas fingindo não ter percebido o que estava acontecendo”.



