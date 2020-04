Nasce primogênito do filho mais novo de Mussum

Antônio Carlos Bernardes fez muito sucesso recentemente após atuar como Leo na novela Bom Sucesso, da TV Globo, e é frequentemente chamado de Mussunzinho por ser o filho mais novo do trapalhão Mussum.



A última quinta-feira (23) se tornou um dia muito especial para o artista, afinal, seu primeiro filho com a namorada Karoline Menezes nasceu, e Antônio será papai pela primeira vez.



O pequeno nasceu pela tarde por meio de uma cesárea no Hospital Maternidade Domingos Lourenço, no Rio de Janeiro.



“Foram 18 horas de trabalho de parto, porém não tive passagem e fizemos cesárea”, declarou Karoline para a revista Quem.



“Sei o tanto que um pai faz falta e, por isso, farei questão de ser um pai bastante presente”, afirmou Antônio Carlos Bernardes.







Atualmente, a família já se encontra em casa, e o bebê foi batizado de Antônio Carlos Menezes Bernardes Gomes, sendo uma homenagem ao avô Mussum, que se chamava Antônio Carlos Bernardes Gomes.



A revelação do sexo do menino veio a acontecer no último mês de dezembro, no Rio de Janeiro, com a presença de familiares e amigos.



O famoso fez questão de publicar em sua página oficial do Instagram uma bela homenagem à família.



“Vai ser nós contra o mundo sempre. A meta agora é ser melhor por nós 3. Você chegou e em tão pouco tempo, ajeitou tudo que eu nunca pensei que teria jeito… Obrigado Minha Rainha”, declarou em sua postagem.







