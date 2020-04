Nego do Borel lamenta morte de tio por Covid-19: ‘Te amo’

A pandemia causada pelo novo coronavírus não para de vitimar, fatalmente, anônimos e famosos. Desta vez um tio do cantor Nego do Borel, morreu em decorrência da doença.



Muito emocionado, o artista desabafou com os fãs, em seu Instagram, na madrugada desta sexta-feira (24).



“Meu Deus, coronavírus acaba de levar meu tio”, escreveu ele, postando emojis de choro.



Depois, o funkeiro prestou uma tocante homenagem ao parente, publicando uma foto em preto e branco, dos dois abraçados.



“Te amo, tio João. Marcamos sua vinda aqui em casa, mas agora vamos nos encontrar no céu. Te amo! Vai com Deus, tio. Minha avó está muito triste”, disse.



Por conta do isolamento social, Nego do Borel explicou que não haveria cerimônia de sepultamento.



“Nem enterro tem. Vai com Deus, tio. Foi muitos anos tirando lixo do Borel. Meu tio era chefe da gari comunitária do Borel, um amor de pessoa. Foi vários anos deixando o Borel limpinho”, despediu-se.







Solidariedade







No início do mês de março, moradores de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, passaram por um grande susto com as fortes chuvas que atingiram a cidade no último final de semana e em solidariedade, o cantor Nego do Borel esteve no bairro para visitar os moradores e prestar ajuda.



Por meio de seu perfil no Instagram, o funkeiro mostrou parte dos locais mais afetados e conversou com as pessoas, que passado o grande choque, abriram suas casas para ele. Logo na chegada, o rapaz mostrou o estado das ruas repletas de lama, com diversos buracos, entulhos e carros virados.



Sensibilizado com a tragédia, ele se prontificou a abrir uma campanha para pedir a contribuição com doações de roupas, cestas básicas, produtos de higiene pessoal.



“É muito triste ver as pessoas passando por essa situação. Há alguns moradores que perderam tudo, todas as conquistas de uma vida de trabalho, e isso é muito triste. Eu sou de uma comunidade pobre e sei como são essas coisas. Pessoas honestas, que saem de casa de manhã e muitas vezes não conseguem ver os filhos acordados, por conta do horário em que chegam em casa do trabalho, simplesmente perderem os bens. Qualquer contribuição é bem-vinda, desde comida, ítens de higiene básica, até roupas e agasalhos”, disse o artista.



Pelas redes sociais, Nego do Borel vem divulgando informações necessárias para o recolhimento dos donativos. Segundo os representantes da Associação de Moradores do bairro, as doações são recolhidas em igrejas da região e serão destinadas às pessoas mais afetadas pela chuva.



“Precisamos que os governantes olhem para essas pessoas. Os pobres, normalmente, são sempre os mais afetados, e são os locais que mais precisam de atenção”, concluiu.







Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos











Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.







Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



Lollapalooza é adiado por conta do coronavírus



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



Coronavírus atrapalha grandes estreias do cinema



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



