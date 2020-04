Negócio fechado! CBF e clubes fecham venda de direitos internacionais do Brasileirão

Em meio à paralisação do calendário em virtude da pandemia de ​coronavírus, CBF e clubes sacramentaram, no início da noite desta sexta-feira (17), uma importante decisão envolvendo o principal produto do nosso futebol: o Campeonato Brasileiro.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, membros da entidade nacional e representantes de 31 clubes se reuniram via videoconferência e decidiram, de forma conjunta, para quais empresas os direitos de transmissão internacionais das Séries A e B do Brasileirão.

As empresas escolhidas foram a Global Sports Rights Management para direitos internacionais de TV aberta, TV fechada, pay-per-view e streaming; e um consórcio formado pela Zeus Sports Marketing e pela Stats Perform para exibição de partidas em sites de apostas.

Agora, o processo de venda partirá para sua segunda etapa, de validação e apresentação de garantias por parte das empresas apontadas. Os valores em torno da negociação não foram divulgados. O contrato mínimo a ser firmado deve ser de quatro temporadas.

