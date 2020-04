Nem tão cedo: Conmebol avalia estender tempo de paralisação da Libertadores

​A escalada da pandemia de ​coronavírus no continente sul-americano deve modificar os planos originais da Conmebol para suas competições oficiais. Mesmo que entidade ainda não tenha se pronunciado oficialmente acerca de um novo prazo para retomada do futebol, internamente já há um pessimismo em torno da primeira data estipulada.

De acordo com o ​Globoesporte, a Conmebol já avalia prorrogar o tempo de suspensão da Copa Libertadores para além de 5 de maio, data inicialmente prevista como ‘suficiente’ pela entidade. Representantes da instituição desconfiam que o futebol não terá sido recomeçado nos dez países do continente até a primeira semana de maio, tendo em vista que a situação na América do Sul em relação ao coronavírus tem se agravado nos últimos dias.

Vale lembrar que, por se tratar de uma competição continental, a Conmebol só pode retomá-la caso todas as suas ‘federações-membro’ estejam com bola rolando: Brasil, Venezuela, Peru, Chile, Uruguai, Equador, Colômbia, Paraguai, Argentina e Bolívia.