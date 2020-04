Nenê na Copa do Mundo? Meia acredita que poderia ter jogado em 2014, mas não pelo Brasil

​Artilheiro e referência do ​Fluminense de 2020, Nenê vive a reta final de sua prolífica carreira como atleta profissional. Aos 38 anos, o armador pode se orgulhar de já ter rodado o mundo, emplacando conquistas coletivas e individuais importantes, como o Francês de 2012/13 pelo Paris Saint-Germain.

Os anos de Nenê pelo clube da capital francesa (2010-2013) foram espetaculares e, de acordo com o próprio, em entrevista concedida ao jornal ‘L’Équipe’, poderiam ter lhe rendido uma convocação à Copa do Mundo de 2014… pela França! O meia, no entanto, não abraçou a oportunidade.

“Sim, eu tinha uma possibilidade com a França. Mas não dei a atenção devida, porque sempre acreditei que uma porta se abriria com o Brasil. Laurent Blanc costumava estar no Parc des Princes, ele me monitorava. O estafe do Paris me perguntou se eu queria fazer o procedimento de naturalização, mas hesitei. Estava esperando uma ligação da Seleção Brasileira, que nunca chegou. Se eu soubesse que estava fora dos planos no Brasil, eu poderia ter competido na Copa do Mundo de 2014 com a França. É uma pena. Mas faz parte da vida”, afirmou.

O meia ainda explicou o que o motivava a crer que receberia uma chance na Canarinho: “Mano Menezes me elogiou publicamente em algumas entrevistas, falando da minha experiência. Quando o treinador da Seleção te acompanha e elogia, você acredita que terá a chance. Mas, apesar do que eu estava fazendo pelo PSG, ela nunca veio”, concluiu.

