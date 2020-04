Netflix abre vagas de emprego no Brasil com inscrições sem sair de casa

Oportunidades abertas! A Netflix faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego aos brasileiros. São, ao todo, 6 vagas para ocupação em diversas áreas da empresa.

A Netflix é o principal serviço de entretenimento por internet do mundo. São 139 milhões de assinaturas em mais de 190 países assistindo a séries, documentários e filmes de diversos gêneros e idiomas. O assinante da Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à internet. O assinante tem vantagens de poder assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso.

A empresa disponibiliza um serviço de streaming que permite aos clientes verem uma variedade de séries de televisão, filmes e documentários premiados e mais em milhares de dispositivos ligados à internet. Com a Netflix, pode ver os conteúdos disponíveis no serviço de forma ilimitada, sem anúncios nem publicidade. Há sempre conteúdos novos para descobrir e todas as semanas são adicionados novos filmes e séries!

Os assinantes da Netflix têm acesso instantâneo a conteúdos fantásticos em mais de 190 países. A Netflix tem uma vasta biblioteca global de conteúdos originais premiados, longas-metragens, documentários, séries de televisão e muito mais. Os conteúdos disponíveis variam de acordo com a região e estão sujeitos a alteração.

Vagas de emprego Netflix

As oportunidades, em sua maioria, são destinadas aos cargos de Manager, Consumer Claims and Law Enforcement – Brasil, Tax Analyst, Tax Coordinator, Localization Program Manager, LATAM, Brazilian Portuguese Language Manager e Director, Marketing – SoLA.

Para a maioria dos cargos, é necessário ter nível superior na respectiva área do cargo, fluência avançada em inglês, além de habilidades comunicacionais e de bom relacionamento no ambiente de trabalho. Destacam-se as áreas de tecnologia e administração para esse processo seletivo.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas de emprego devem acessar o site oficial da empresa para se candidatar.