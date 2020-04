New Kids On The Block vão doar lucro com nova música para instituição

Com todo mundo vivendo um isolamento social na medida do possível durante a pandemia do nov coronavírus, a boyband New Kids on The Block, formada nos Estados Unidos em 1986, lançaram na última qkuinta-feira (23), a faixa House Party, a qual terá os lucros revertidos em doações para a organização No Kid Hunry, que luta pelo fim da fome infantil nos Estados Unidos e, durante a pandemia, tem concentrado seu esforço em levar comida às crianças que perderam as refeições nas escolas fechadas no país.



À rede CNN, Donnie Wahlberg, um dos integrantes, disse que eles fizeram tudo via internet, de diferentes localidadesdos Estados Unidos.



“Estávamos conversando e os fãs estavam perguntando sobre novas músicas e eu acabei falando que talvez um de nossos amigos musicais esteja ouvindo isso e nos envie uma música”, contou. “Literalmente, uma hora depois, uma música estava no meu telefone via texto, uma faixa de música, e eu me sentei ali à mesa e comecei a escrever House Party”, detalhou.



Boys II Men, Jordan Sparks, Naughty By Nature e Big Freedia participaram da canção e gravaram suas partes em casa mesmo, enquanto um produtor musical os ouvia por videochamada e dava o feedback necessário. O processo inteiro demorou cerca de quarto dias e foi gravado nos celulares pessoais de cada um.



O clipe já conta com mais de 190 mil visualizações no YouTube.



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



