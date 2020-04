Newcastle United: 4 informações para você ficar por dentro do plano de aquisição do clube pelo consórcio saudita

Virou moda? O Newcastle United deve entrar com tudo no ‘grupo de milionários’ do futebol. O tradicional e popular clube do Norte da Inglaterra deve ser comprado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita por cerca de 300 milhões de libras (mais de R$ 2 bilhões) e assim figurar entre os “carros-chefes” do mundo da bola. Contudo, o negócio tem sofrido resistência e rejeição. Confira!



O dinheiro vem de onde?

Osaka Hosts The G20 Summit – Day Two

De acordo com o portal ‘Goal’, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita ficaria com 80% do clube, sendo assim o proprietário majoritário o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Enquanto o PCP Capital Partners de Amanda Staveley deteria 10% e os outros 10% ficariam com os irmãos Reuben (empresários britânicos).

Polêmica



Activists March From White House To State Dep’t To Protest Khashoggi Murder

A grande discussão em volta da compra se deve aos problemas relacionados ao ditador Mohammed bin Salman e a violação dos direitos humanos. O príncipe tem várias acusações referentes ao abuso de tal conjunto de direitos, incluindo assassinatos e crimes políticos.

Especulações de jogadores



FC Bayern Muenchen v FC Augsburg – Bundesliga

Em meio aos problemas e negociações, Newcastle e PIF seguem criando rumores no mercado. Até o momento, Emmanuel Dennis, do Club Brugge, Gareth Bale, do Real Madrid, Dries Mertens, da Napoli, Arturo Vidal e Philippe Coutinho, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, foram associados ao The Magpies.

Especulações de treinadores

Liverpool FC v CR Flamengo – FIFA Club World Cup Qatar 2019

Para além dos reforços para ‘dentro do campo’, o clube também tem observado nomes para comandar a equipe, como Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino, que estão desempregados, e Jorge Jesus, que negocia renovação com o Flamengo.