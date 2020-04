Neymar no Real Madrid? Ex-empresário do craque faz delação e reaquece rumores

Dono da camisa 10 do PSG e principal prioridade do Barcelona para 2020/21, ​Neymar é um nome fortemente comentado nos bastidores de uma outra potência do futebol europeu: o Real Madrid. Ao menos é que garante o ex-empresário do brasileiro, Wagner Ribeiro.

Em entrevista concedida à ​ESPN, o agente revelou que Neymar esteve na lista de desejos de Florentino Pérez, presidente do Real, em 2019. Na sequência, Wagner fez uma revelação: “Fui à Madrid algumas vezes, e o sonho de Florentino era fechar com Neymar. Ano passado estive com ele em seu escritório, e ele me disse que ainda sonha em contratá-lo”, confessou.

O agente ainda explicou a situação contratual de Neymar, admitindo que as cifras em torno de uma investida pelo camisa 10, neste verão, devem ser bem mais simples: “Neymar não tinha uma multa fixa, o PSG poderia pedir 500 milhões de euros, ele ainda tinha um contrato longo. Mas para essa temporada, ele tem uma multa definida pela FIFA, uma porcentagem dos 222 milhões que foram pagos nele. Hoje, Neymar custaria 164 milhões de euros”, concluiu.

