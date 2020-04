Neymar terá salário reduzido em 50% após cortes impostos pelo PSG; confira valores

A pandemia de ​coronavírus parou o mundo e parou também o futebol, sem bola rolando no Brasil e nos principais campeonatos estrangeiros desde as primeiras semanas de março. A ausência de ação gera grande preocupação às finanças dos clubes, que já buscam medidas contingenciais para diminuição de danos.

O Paris Saint-Germain, dono de uma das maiores folhas salariais do Velho Continente, precisou de diversas reuniões até chegar a um acordo com seu elenco profissional. De acordo com o jornal francês ‘La Parisien’, ficou acertado entre as partes uma redução de 50% nos vencimentos de jogadores durante o período de inatividade/isolamento.

O que isso simboliza para as finanças do brasileiro Neymar? Bem, o ​MSN detalhou que o camisa 10 recebe 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões na cotação atual) em salário bruto por mês na capital francesa, sendo o terceiro jogador mais bem pago do mundo, atrás apenas de ​Cristiano Ronaldo e ​Lionel Me​ssi. Diante da redução de 50% estabelecida pela diretoria, os vencimentos do craque ficarão em 1,5 milhão de euros (R$ 8,3 milhões).

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.