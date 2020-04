Nickelodeon anuncia programação especial com clássicos do canal

O canal infanto-juvenil Nickelodeon está preparado uma programação especial para os fãs de longa data, e acontecerá durante o mês de maio o Nick Gold.



Nesta programação especial, grandes clássicos da Nickelodeon voltarão a ser exibidos regularmente na grade horária: Os Padrinhos Mágicos, Sam e Cat e Drake e Josh.



Os episódios vão ao ar a partir da próxima segunda-feira (04), de segunda a sexta-feira,sempre às 9h30, 21h30 e 22h, respectivamente.



Os Padrinhos Mágicos conta com interessantes aventuras de um menino de dez anos, Timmy Turner, e seus padrinhos com poderes especiais, Wanda e Cosmo. Juntos, esse grupo provoca um caos mágico em divertidas histórias com muita magia e imaginação.



Em Sam e Cat, a narrativa gira em torno das melhores amigas e companheiras de quarto mais diferentes de todas. As coisas ficam ainda mais divertidas quando as duas começam a trabalhar como babás.



A série foi responsável por impulsionar a carreira de Ariana Grande, que interpretava Cat Valentine, além de contar com o sucesso de Jennette McCurdy como Sam Puckett, a melhor amiga de Carly Shay, com quem apresentava o web show humorístico iCarly.



Sucesso nas telinhas, Drake e Josh conta a história de Drake Parker e Josh Nichols. Os dois estudam na mesma escola, mas não possuem nada em comum. Isso vai mudar quando a mãe de Drake e o pai de Josh decidem casar e eles terão que dividir a mesma vida, inclusive o mesmo quarto.



Mais que amigos, brothers, essa dupla vai enfrentar diversos desafios cômicos, enquanto lidam com uma série de problemas da adolescência.



A programação especial Nick Gold faz parte da campanha #GaleraUnida, uma iniciativa do canal para educar, conscientizar e transmitir mensagens positivas a todas as crianças ao redor do mundo através do entretenimento, durante o combate ao coronavírus.



SERVIÇO – NICK GOLD







Os Padrinhos Mágicos







Estreia: segunda-feira, 04 de maio, às 9h30



Exibição Regular: de segunda a sexta-feira, às 9h30.



Sam & Cat







Estreia: segunda-feira, 04 de maio, às 21h30.



Exibição Regular: de segunda a sexta-feira, às 21h30.



Drake & Josh







Estreia: segunda-feira, 04 de maio, às 22h.



Exibição Regular: de segunda a sexta-feira, às 22h.



