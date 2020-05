Nicole Bahls cumpre promessa do Power Couple com Taty Zatto

A quarta edição do Power Couple foi bastante marcante, tendo Marcelo Bimbi e Nicole Bahls como os grandes vencedores.



Um dos destaques da edição foi a forte amizade entre Nicole e a DJ Taty Zatto, chegando a rolar uma promessa entre as duas dentro da mansão Power.



Recentemente, a samoieda de Nicole Bahls, chamada Chloé, teve filhote, e um deles, conforme prometido, agora pertence a Taty Zatto.



A maior surpresa, contudo, fica no nome do bichinho: Gugu, homenageando o apresentador do programa, bastante admirado por ambos.



“Ele é nosso elo eterno de amizade e amor, e como Gugu Liberato fez e faz parte da nossa história, resolvemos homenageá-lo com muito amor”, declararam as amigas.



Nicole Bahls congratula Taty Zatto no dia de seu aniversário







No último domingo (22), foi o aniversário de Taty Zatto, e para comemorar, a Dj realizou uma live especial no Instagram, podendo curtir seu grande dia com fãs e amigos mesmo durante a quarentena do coronavírus.



“Essa foi a maneira que achei de ser solidária nesse momento de total isolamento social. Vou montar todo meu equipamento e dar uma festa pra valer na minha casa! Quero convidar o mundo pra essa festa, cada um em sua casa vai poder comemorar comigo e vou estar tocando pra cada um deles. Vamos levar alegria ao maior número de casas e pessoas que eu puder, com a esperança que vamos sair dessa rápido e juntos!”, explicou ela anteriormente.



Falando nas amizades, Nicole Bahls presentou a artista com um kit festa, além de ter-lhe desejado parabéns pelo Instagram.



“Hoje é seu aniversário e estou passando pra te desejar toda felicidade do mundo, muita saúde e muita paz, meu anjo, minha amiga, irmã. Te amo @tatyzatto”, escreveu ela, em uma publicação com uma série de fotos das duas juntas.



Em clima de gratidão, Taty compartilhou uma postagem com agradecimento pelo presente e pela amizade de Bahls, também se declarando para a amiga.



“E quando eu pensei que meu dia tinha acabado, vem a surpresa da minha irmã de alma! Daquela que mesmo sem tempo para naaaaada, sempre tem tempo para me ouvir e me cuidar! Obrigada @nicolebahls por ser essa pessoa tão especial sempre. E teve gente que duvidou da amizade né?”, disse ela.



“Eu sempre soube, aliás, nós já sabíamos, que era amizade para toda a vida, desde o primeiro abraço! Te amo pra sempre! Do power (@powercouplebrasil) para toda a vida. Obrigada @deiasideias por serem sempre incríveis”, concluiu.







