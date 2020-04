No aguardo de reforços, Sampaoli define lista de dispensáveis e repassa à direção do Galo

​Ao mesmo tempo em que pediu reforços à diretoria do ​Atlético-MG, o técnico Jorge Sampaoli também agiu rápido no que se refere a jogadores do atual grupo que não estão nos seus planos. E a informação é de que, neste período sem futebol por conta da pandemia de coronavírus, o argentino já enviou à direção uma lista de nomes que, a princípio, ficarão fora do time na sequência da temporada.

Como destaca o ​Uol Esporte, o plantel alvinegro, no momento, conta com 29 atletas à disposição do treinador, que gostaria de trabalhar com cerca de 25. Por isso, ele repassou ao diretor executivo Alexandre Mattos os chamados dispensáveis. A identidade é mantida em sigilo, mas se sabe que há mais de sete atletas (de defesa, meio-campo e ataque) indicados. A ideia é evitar o vazamento desses nomes até que suas saídas sejam acertadas, para preservá-los e evitar uma natural desvalorização visando à próxima janela de transferências.

De antemão, se tem a noção de que o lateral-esquerdo Lucas Hernández e o centroavante Franco Di Santo não agradaram. Ao mesmo tempo, Sampaoli solicitou cinco contratações: um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e dois atacantes.

