Nova camisa? Jornal aponta possível destino para Reinier, joia do Real Madrid

​Contratado em janeiro por altas cifras, ​Reinier é visto nos bastidores do Real Madrid como o futuro do meio de campo da equipe espanhola. Muito talentoso e com um caminho promissor pela frente, o armador de 18 anos foi encaminhado ao Real Castilla, espécie de ‘time B’ do Real formado por jovens da base e joias recém-adquiridas. Mas seu período por lá pode acabar sendo bem mais curto do que o esperado.

De acordo com o jornal ‘Marca’, o Real Madrid traçou um planejamento específico para o meia ​ex-Flamengo, podendo ‘antecipar’ seus primeiros minutos como jogador profissional no Velho Continente. A ideia do clube merengue é emprestar o jovem atleta para um time médio, preferencialmente de ​LaLiga, para que ele se desenvolva e ganhe experiência competitiva.

Vivendo um evidente período de entressafra, o Real Madrid trabalha com cuidado a assimilação dos jovens talentos que vem garantindo no mercado de transferências, como Vinícius Júnior, Luka Jovic, Rodrygo e o próprio Reinier. Mas o gigante da capital não deve parar por aí, já que mantém conversas com o estafe do atacante ​Gabriel Veron, do Palmeiras.

