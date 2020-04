Novela de Giovanna Antonelli é adiada por conta da pandemia

O surto do novo coronavírus vem afetando a vida de milhões de pessoas, direta e indiretamente. A indústria do entretenimento sofreu forte abalo em suas produções. A novela A Morte Pode Esperar, que tinha previsão de iniciar as gravações no mês de abril, foi adiada pela TV Globo.



Conforme informou Flávio Ricco em sua coluna no Uol, a obra escrita por Mauro Wilson, iria substituir o folhetim Salve-se Quem Puder, também paralisada na emissora.



Por conta da modificação do planejamento, o projeto protagonizado por Giovanna Antonelli, corre o risco de ficar para 2021. O elenco é formado por nomes como Mateus Solano, Elizabeth Savalla, Valentina Herszage e Vladimir Brichta (o Davi de Amor de Mãe).



Em conversa com a reportagem de OFuxico, a assessoria de imprensa da TV Globo confirmou que a novela estava em fase de leitura, e como outros produtos de dramaturgia, foi suspensa temporariamente por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, sem previsão de retorno.







Campanha em família







Em parceria com a marca de joias folheadas Rommanel, Giovanni Antonelli estrelou a campanha de Dia das Mães, Para Elas, e pela primeira vez posou ao lado dos filhos Pietro, de 14 anos, e as gêmeas Antônia e Sofia, de nove.



Com o propósito de apresentar ao público o lado mãe da atriz, as peças foram baseadas em momentos únicos da artista para homenagear os herdeiros.



“Que alegria dividir com vocês essa campanha da minha coleção Para Elas com a Rommanel!! Dessa vez a gente trouxe um pouquinho da minha grande paixão que é ser mãe, junto dos meus filhotes… E eu tô muito feliz!”, declarou ela em uma publicação no Instagram.



As peças contam tanto com uma pegada fashion quanto clássica, variando entre maxi correntes, gargantilhas mais delicadas e muito brilho.