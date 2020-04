Novo alvo! Botafogo abre negociações para contratar volante ex-Chelsea

A longa aventura sem final feliz envolvendo o marfinense Yaya Touré já está no passado. Em busca de reforços para a sequência da incerta temporada 2020, o ​Botafogo encontrou um novo alvo favorito de mercado. E este também é ‘internacional’.

De acordo com a apuração do ​​Lance!, o volante John Obi Mikel, de 32 anos, foi oferecido ao clube carioca através de um intermediador brasileiro. Desta vez, no entanto, não se trata do empresário Marcos Leite, responsável por negociar a contratação do japonês Keisuke Honda e homem ‘por trás’ das tratativas frustadas por Touré.

De longa e vitoriosa passagem pelo Chelsea (2006-2016), o volante nigeriano está livre no mercado após sua rescisão junto ao Trabzonspor-TUR, desligamento que partiu do próprio jogador, insatisfeito com a decisão da liga local em manter a bola rolando mesmo em meio à pandemia de coronavírus que assola a Europa.

Além da aprovação do técnico Paulo Autuori, seu nome também agradou a diretoria alvinegra que, de acordo com a fonte anteriormente citada, já apresentou sua primeira oferta ao jogador. Em virtude da pandemia do ​coronavírus, no entanto, as tratativas estão por ora paralisadas.