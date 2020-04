Novo balanço do Corinthians gera expectativa após salto absurdo do endividamento

​Foi em 2009 que o ​Corinthians, após um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, voltou a figurar entre os grandes do país e a construir uma série de campanhas vitoriosas que culminaram na principal sequência de conquistas da sua história. Pois, ao mesmo tempo, o endividamento do clube disparou, aumentando em incríveis 627,5%. Agora, vive-se a expectativa pela divulgação de um novo balanço.

#SCBrasilDeCasa Pres. Andrés, o Corinthians sente falta de diretores como alessandro e edu gaspar? Eu acho que o vilson não está dando conta. — Joaquim Seabra (@Elvisvolution) April 25, 2020

Como destaca o jornalista ​Mauro Cezar Pereira, nas últimas 11 temporadas, somente em 2012 (quando a equipe ganhou Libertadores e Mundial de Clubes) e 2016 (após vencer o Campeonato Brasileiro anterior) houve queda nesta curva, respectivamente, de R$ 1,4 milhão e de R$ 26,8 milhões. Ou seja, o saldo deste período é bastante negativo, com a dívida acumulada saltando de R$ 99,8 milhões para R$ 626,2 milhões até 30 de junho de 2019.

O segundo pior presidente da história do @Corinthians Sr° Andrés Sanchez gosta de falar mal de todo mundo, principalmente da oposição, mas aonde estão as contas do clube? O dinheiro? Os contratos? Explicações? Sem dúvidas, mostra só que é corrupto! — Klaüs Simões (@simoesk3) April 25, 2020

Conforme dados trazidos com base na página ​Transparência Corinthians, o endividamento do Corinthians na atual gestão de Andrés Sanchez, que começou em fevereiro de 2018 e está em seu último ano, cresceu R$ 190,4 milhões em 17 meses (média de R$ 11,2 milhões por mês). Somente no primeiro semestre da última temporada, as dívidas engordaram R$ 149,6 milhões. Agora, é preciso realmente saber como está a saúde financeira da instituição fechado o exercício anterior.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.