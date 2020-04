Novo mercado? Joia norueguesa está no radar de três grandes clubes da Premier League

Podemos falar em ‘efeito Erling Haaland’? Bem, por mais que pareça um pouco exagerado, não dá para negar que a descoberta do jovem centroavante vem mexendo com algumas convicções no Velho Continente. De uma hora para a outra, o futebol norueguês passou a ser monitorado pelos grandes clubes, esperançosos pelo surgimento de novas joias. Um prospecto bastante interessante, por sinal, já está no radar da Premier League.

De acordo com a apuração da 90min britânica, Manchester United, Newcastle e Everton monitoram de perto o desenvolvimento de Johan Hove, meia de 19 anos que pertence ao Strømsgodset, da Noruega. O jogador tem passagens pelas seleções de base de seu país desde a categoria Sub-15, integrando, atualmente, o Sub-21.

“Ele é um grande talento, o maior dos talentos que temos no clube agora. Ele tem potencial para ir tão longe quanto outros garotos que surgiram aqui”

Bjørn Ingebretsen, ex-treinador de Hove

A ‘explosão’ de jovens talentos oriundos do país nórdico, como Haaland, Ødegaard e Sander Berge, fez deste um mercado de grande interesse para gigantes do continente. Além do meia Johan Hove, Kristoffer Ajer, do Celtic, e Håkon Evjen, do AZ Alkmaar, também estão na mira dos scouts de clubes da Premier League. Não será estranho se o campeonato inglês, nos próximos anos, testemunhar um ‘boom’ de noruegueses performando em seus gramados.

