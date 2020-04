Novo Mundo: Anna revela a gravidez para Thomas e Joaquim

Anna (Isabelle Drummond) será uma das responsáveis por só agitar, ainda mais, o capítulo de quarta-feira (29) de Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, na faixa das 18h da Rede Globo.



Tudo porque, na ocasião, a protagonista do folhetim vai revelar que está grávida, para ninguém menos que Thomas (Gabriel Braga Nunes) e Joaquim (Chay Suede).



Ainda magoada com o protagonista, ela, contudo, vai mentir, dizendo para ele que o bebê é fruto do casamento com Thomas.



Vale lembrar que Anna terminou tudo com Joaquim, após Elvira (Ingrid Guimarães) ter aparecido no palácio, dizendo que era casada com o rapaz.



Novo Mundo foi a novela escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, que teve a estreia adiada, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Anna diz a Leopoldina que contará a verdade para Thomas e Joaquim. Thomas manda Nívea impedir Anna de sair sozinha. Wolfgang compra um título de nobreza para Diara. Elvira descobre que Anna está grávida. Chalaça conta sobre Domitila para Dom Pedro. Elvira conta para Joaquim sobre a gravidez de Anna. Joaquim questiona Anna sobre a paternidade da criança que Anna espera. Anna mente e diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Anna conta para Thomas que está grávida. Joaquim ataca os bandidos que tentam levar o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Pedro destitui Thomas de seu cargo.