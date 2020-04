Novo Mundo: Anna revela para Leopoldina que está grávida

Anna (Isabelle Drummond) realmente viu a vida ficar de ponta cabeça, após descobrir que está esperando um filho de ninguém mais, ninguém menos que Joaquim (Chay Suede), em Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, na faixa das 18h da Globo.



Vale lembrar que os dois estão separados, desde que Elvira (Ingrid Guimarães) apareceu no palácio e afirmou que era casada com o jovem protagonista.



Completamente abalada, Anna, então, colocou um ponto final na relação com Joaquim e decidiu se casar com Thomas (Gabriel Braga Nunes).



No capítulo de terça-feira (28) do folhetim, a protagonista, aliás, deve revelar a gravidez, durante um momento de desabafo, para ninguém mais, ninguém menos que Leopoldina (Letícia Colin).



Novo Mundo foi a novela escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, que teve a estreia adiada, durante a quarentena, por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro. Anna desmaia depois de autografar os livros. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.