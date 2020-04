Novo Mundo: Grávida, Anna é salva por Joaquim de ataque

Mesmo separados, os destinos de Joaquim (Chay Suede) e Anna (Isabelle Drummond) não deixam de estar interligados, em Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 18h da Globo.



No capítulo de quinta-feira (30), aliás, a protagonista vai ser salva, por ninguém mais, ninguém menos que o grande amor de sua vida, de um ataque na rua.



Vale lembrar que Anna está grávida de Joaquim, porém, após ter se decepcionado, ao saber que ele era casado com Elvira (Ingrid Guimarães), disse para o protagonista que o pai do bebê é Thomas (Gabriel Braga Nunes).



Joaquim, aliás, também tem ficado cada vez mais próximo de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro (Caio Castro).



Novo Mundo foi a novela escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, que teve a estreia adiada, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Thomas afirma a Anna que Joaquim fez intrigas contra ele. Piatã volta com uma caça para a aldeia e Jacira se surpreende. A Madre flagra Cecília e Peter falando com Amália. Chalaça oferece dinheiro para Felício se afastar de Domitila. Pedro descobre que Leopoldina está grávida. Avilez entrega a Dom Pedro uma carta exigindo sua volta a Portugal. Joaquim orienta Dom Pedro a lutar pelo Brasil. Piatã faz uma cerimônia de iniciação com os Tucarés. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. A mando de Thomas, um grupo liderado por Matias ataca o Paço e inicia uma confusão na manifestação. Anna vê Thomas indo para a sede do partido português. Joaquim salva Anna de ser atacada na rua.