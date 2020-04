Novo Mundo: Joaquim oferece seus serviços para Dom Pedro

Dom Pedro (Caio Castro) e Joaquim (Chay Suede) vão ficar ainda mais próximos, no capítulo de sexta-feira (24) de Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, na faixa das 18h da Rede Globo.



Tudo porque o jovem protagonista deve aproveitar tal ocasião para oferecer seus serviços ao importante monarca, que, aliás, tem lutado para governar o Brasil.



Tal momento deve acontecer, pouco depois de Joaquim também se despedir dos Tucaré, após passar um tempo na aldeia.



Vale lembrar que ele está enfrentando uma crise no relacionamento com Anna (Isabelle Drummond), principalmente depois que Elvira (Ingrid Guimarães) apareceu no palácio e contou que era casada com o protagonista.



Novo Mundo foi escolhida para substituir a novela Nos Tempos do Imperador, que teve a estreia adiada durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:



Anna apresenta Piatã a Tibiriçá, que afirma que o rapaz possui o dom da cura. Elvira reencontra Quinzinho e Joaquim. Thomas, Avilez e Sebastião comemoram o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece as terras de sua família para as nações indígenas. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias. Jacira salva Piatã de um ataque de homens brancos. Cecília questiona Sebastião sobre o atentado contra Libério. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece a música cantada por Piatã, mas mantém silêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Piatã se despede de Anna. Joaquim dá adeus aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro.