Novo Mundo: Joaquim tenta convencer Anna a voltar para ele

A reprise de Novo Mundo está no ar, enquanto a Globo segue com as recomendações de quarentena, devido a pandemia do coronavírus e não realiza gravação de nenhuma produção.



No capítulo previsto para ir ao ar nesta terça-feira (21), Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele, antes que ela se case com Thomas.



Os dois discutiram, após Elvira contar a Anna que foi casada com Joaquim e que Quinzinho é filho do rapaz.



E mais sobre Novo Mundo:



Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna.



Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravizado. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele.



Anna se prepara para sua noite de núpcias. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Anna muda seu visual. Lurdes, Dalva e Patrício ajudam Leopoldina a mandar Dulcina embora do Palácio. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara