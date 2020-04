Novo Mundo: Leopoldina decide dormir longe de Dom Pedro

Leopoldina (Letícia Colin) desembarcou no Brasil repleta de sonhos e expectativas, principalmente quando se tratava do casamento com ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro (Caio Castro), em Novo Mundo, novela que está sendo reprisada pela Globo.



Logo após a cerimônia e ter dormido, pela primeira vez, com o monarca, ela, contudo, começou a se decepcionar e até sofrer, no relacionamento.



Visivelmente abalada e magoada, por conta das constantes traições do marido, Leopoldina, então, decide tomar uma importante atitude, passando a dormir em um quarto separado do dele.



Assim que fica sabendo dos novos hábitos da esposa, Pedro, claro, adora, principalmente por tal ideia tornar possível os encontros com suas amantes, Noémi (Luisa Micheletti) e Dulcina (Joana Solnado).



Passado certo tempo, o monarca, entretanto, começa a sentir muita falta de Leopoldina, principalmente das conversas e até dos conselhos que a esposa costumava lhe dar.



Nos próximos capítulos do folhetim, Dom Pedro só deve ver o casamento e a vida pessoal ficarem ainda mais complicados, ao se envolver com ninguém mais, ninguém menos que Domitila (Agatha Moreira).



Tal “triângulo amoroso”, inclusive, repercutiu muito e deu o que falar, principalmente nas redes sociais, na época em que a novela Novo Mundo foi exibida pela primeira vez, em 2017.



Enquanto permanece com o coração bem dividido, entre Leopoldina e Domitila, Pedro ainda vai lidar com várias dificuldades e problemas, para administrar o Brasil, recebendo o apoio de ninguém menos que Joaquim (Chay Suede), em tal importante assunto da vida profissional.



Com a esposa, ele, aliás, vai ter vários filhos, e a família vai ser um dos motivos pelos quais Leopoldina faz de tudo para manter a boa convivência com o próprio marido.



Novo Mundo foi escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, trama que teve a grande estreia adiada durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Novo Mundo: Pedro tem conversa importante com Ubirajara



Novo Mundo: Chalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo



Novo Mundo: Joaquim tenta convencer Anna a voltar para ele



Novo Mundo: Anna aceita se casar com Thomas